Construirán casa a doña Mirita destruida por caída de un árbol en Galván

La señora Nidia Altagracia Suárez Pérez, de alias “Mirita”, no pudo contener la emoción cuando vio la presencia en su destruida vivienda de una comisión del Ministerio de Vivienda (MIVED) y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, encabezada por la gobernadora, María Esther Díaz Medina.

“Yo me sentía muy mal, pero me dieron la noticia de esto y me dan la oportunidad de venir para compartir con ustedes”, dijo la propietaria de la vivienda destruida por un árbol derribado por un ventarrón y el aguacero del pasado lunes en la comunidad El Mamón, de este municipio.

Aún sin conocer el gran apoyo que le espera para reponerse de los daños que le ocasionaron un fuego que le convirtió en cenizas una vivienda, años atrás, y ahora la destrucción de su casa, Mirita, agradeció la reacción de las autoridades y el papel de los medios de comunicación en su caso.

“Me siento bien con ustedes que me están ayudando”, dijo la dama. “A Faustino le agradezco mucho sus atenciones”, agregó, mientras estaba rodeada de parte de sus familiares que vieron con buenos ojos la presencia de la comisión.

La situación de Mirita fue dada a conocer por Listín Diario, lo que llamó la atención de las autoridades, particularmente del Ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, y el director de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán.

Los comisionados se trasladaron acompañados de miembros de la Defensa Civil y de los cuerpos de bomberos de Neyba y de este municipio y, de inmediato, procedieron a retirar el árbol que la noche del pasado lunes cayó sobre la vivienda de madera de la señora Mirita.

La representación del gobierno realizó un levantamiento de los daños ocasionados por un ventarrón y las lluvias que se sintieron en la zona y determinaron la magnitud de la situación.

La representante del Poder Ejecutivo, dijo que su presencia, obedece al compromiso del Presidente Luis Abinader de acudir en auxilio de las personas en situaciones vulnerables o que han sufrido por cuestiones de la naturaleza o de otras índoles.

“Definitivamente, está la casa totalmente destruida o sea que lo que amerita es la construcción de la vivienda”, dijo María Esther Díaz Medina.

Mientras se realizaba el levamiento, el director regional de la DGDC, Crucito Jiménez Reyes, recibió una llamada del titular de la institución, Modesto Guzmán, para instruirle las acciones de la institución a favor de la familia afectada.

“Dentro de lo que son las promesas y su elaboración como DGDC, nos ha dicho que los ajuares del hogar, llámese nevera, muebles ya serán enviados a partir de mañana sábado y en lo que tiene que ver con la vivienda, el señor Modesto Guzmán nos dijo que buscáramos un ingeniero que hiciera la evaluación de la misma”, dijo Jiménez Reyes.

El director provincial del MIVED, Pedro Javier Adhames Figuereo, habló de la responsabilidad de la institución en este tipo de caso. “Como parte del MIVE queremos darle respuesta rápido a las personas que lo necesiten”, manifestó.

el primer golpe, hace 4 años

Es la segunda vivienda que pierde doña Mirita a quien hace alrededor de cuatro años un incendio convirtió en ceniza su primera casa en el municipio Neyba, común cabecera de la provincia Bahoruco.

Esta vez, Mirita pudo salvar su vida porque se encontraba visitando a un hijo en «La tierra de la una», cuando aproximadamente a las 9:00 de la noche del día 23 de este mes un árbol aplastó su casa.

“Mira lo que pasó, sin estar esperando esto. Dios que me salvó de una cuando suceden esas cosas uno está en la casa”, dijo.

Expresó, que no recibió apoyo cuando perdió su primera vivienda a pesar de ser una mujer muy pobre.

“De aquella no quedó nada, solo el sitio donde estaba la vivienda y eso me tiene con desvío porque tenía maquina de coser y la perdí y no tengo con qué comprarla”, dijo. al referirse a la casa incendiada.

“No puedo perder todo lo que tengo, sin autorización de na, tienen que autorizarme algo, ayudarme hacer una casa siquiera, porque son dos viviendas que he perdido”, expresó.

Mientras, Hirda Reyes Pérez afirma que su madre es pobre y que a pesar que ha perdido dos viviendas no ha recibido el apoyo de las autoridades, ahora espera el Ministerio de la Vivienda asuma el caso.

“Esperamos una mano amiga, esto fue la naturaleza, pero queremos que nos ayuden. Mamá tiene 81 años y depende de nosotros, al menos yo no tengo trabajo para apoyarla”, dice la hija tan pobre como su madre.