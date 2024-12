Viva para clamar por protección tras ser quemada por su expareja

Angelina Rodríguez, una mujer de 32 años, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un brutal ataque por parte de su expareja, Manuel Rafael Hernández, quien le prendió fuego después de que ella se negara a reconciliarse con él.

El incidente, que ocurrió en su hogar frente a su hija menor, ha dejado a la comunidad y toda su familia conmocionada, por lo que ha reavivado el debate sobre la violencia de género en República Dominicana.

Rodríguez relató su desgarradora experiencia, afirmando que Hernández le había prometido que la mataría si no regresaba con él. “Él me dijo que en esta ocasión me salvé, pero que volverá a intentarlo”, declaró la mujer, quien fue dada de alta después de haber permanecido varios días en un centro de salud en Santiago, donde recibió tratamiento por quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello, pecho y parte del rostro.

El ataque ocurrió cuando Hernández, molesto por la negativa de Rodríguez a reanudar su relación, la roció con gasolina y le prendió fuego.

En un video que circula en las redes sociales, se puede ver a Rodríguez desesperada mientras otros intentan ayudarla. El testimonio de la mujer se vuelve aún más angustiante al saber que su hija fue testigo de la agresión.

Familiares de Rodríguez han expresado su temor por la seguridad de la mujer, pidiendo a las autoridades que arresten a Hernández, quien logró escapar tras cometer el ataque. “Tememos que él cumpla su amenaza y vuelva a intentar quitarle la vida”, dijeron sus familiares.