El Lápiz Conciente explica por qué decidió no asistir al funeral de su abuela

El rapero Avelino Figueroa, mejor conocido como El Lápiz Conciente, explicó en una reciente entrevista su decisión de no asistir a los actos fúnebres de su abuela, Paulina Rodríguez, quien falleció el 27 de octubre a los 102 años.

Durante una conversación en el programa "Protagonistas" con Ivana Gavrilovic, El Lápiz explicó que se negó a tener como último recuerdo una imagen de "Palín" en un ataúd, razón por la cual no estuvo presente en el velatorio en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, ni en su funeral en el Parque Cementerio Puerta del Cielo, ubicado en la Autopista Duarte, Carretera vía, La Cuaba.

"Nosotros lo más poderoso que tenemos es la memoria y lo que tú ves a ti no se te olvida, yo no he visto a mi abuela en caja, yo no la he visto en caja, yo no vi a mi abuela dizque enterrándola, yo no tengo eso en mi mente. Yo estoy claro que eso sucedió, que ella murió, porque yo no soy un loco, pero yo no tengo eso en mi mente", detalló.

También reveló que estuvo acompañándola en su lecho de muerte y decidió no pasar por el trauma de enterrar los restos de ese ser amado, a quien consideraba una madre.

"Yo tengo muchísima gente a quien yo aprecio y ellos están claros que si ellos fallecen yo no voy a ir a su entierro ni a su velorio. Si yo voy a tu entierro o a tu velorio, yo no te quería tanto, si yo tengo ese valor de pararme en la caja dizque a verte ya tú sabes que yo te quiero, pero no tanto", afirmó.