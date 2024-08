Tensión en la frontera por apresamiento de dominicano por agentes del BSAP de Haití

Agentes de seguridad de áreas protegidas del BSAP en Haití apresaron un empleado de una compañía de topografía que realizaba un levantamiento para el diseño de construcción de un puente próximo a la zona donde civiles haitianos edificaron un canal sobre el río Masacre.

El detenido por los agentes del BSAP fue identificado como Samuel Castro Rojas, quien fue interrogado por las autoridades de Haití aproximadamente por una hora y luego entregado a militares del Ejército de República Dominicana.

El agrimensor Alfredo Figueroa dijo a este diario que el colaborador estaba en el perímetro de la verja perimetral y se acercaron los haitianos y lo detuvieron, llevándoselo con todo y equipo.

“Según me indican los guardias, entonces él no pasó porque el límite es esa empalizada ni siquiera es el muro es la empalizada, entonces de ahí de la empalizada ellos llegaron ahí”, dijo el agrimensor aclarando dónde se encontraba el colaborador antes de ser detenido por los agentes del BSAP.

Al momento del interrogatorio Samuel Castro dijo a los agentes de Haití que él trabaja haciendo puente y que no sabía que la zona era muy delicada y que los militares no le informaron, y que si hubiera sido informado no se aproxima a la zona donde fue detenido.

El Ejército de República Dominicana se encuentra realizando una investigación ante lo sucedido, mientras que el área se mantiene militarizada.