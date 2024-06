Aviones y tropas del Ejército vigilan frontera por Dajabón

Aviones de la Fuerza Aérea Dominicana sobrevolaron ayer la zona fronteriza por Dajabón, así informó el periodista César Montesinos a Listín Diario, en tanto que militares del Ejército Dominicano y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen el reforzamiento y patrullaje terrestre.

Pese a la llegada de las tropas kenianas a Haití para brindar apoyo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se ha mantenido en alerta en la zona fronteriza ante cualquier eventualidad que pudiera presentar y que resulte una amenaza para el país.

Hasta ayer se desconoce cuál será la primera misión que realizarán los agentes de Kenia, quienes durarán un año en Haití y que junto a los policías haitianas enfrentarán las pandillas que controlan gran parte de Puerto Príncipe, capital de Haití.

Antonio Rodríguez, monitor de la Red en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dijo que Dajabón está muy bien resguardo por los cuerpos castrenses por lo que espera que el reforzamiento continúe.

“Que se mantenga para siempre, no solamente porque llegaron la policía de Kenia, si no que estando Kenia y no estando, que se conserve la seguridad”, expresó Rodríguez.

Tras la crisis e inseguridad, haitianos fronterizos esperan que la situación mejore en Haití luego de la llegada de los agentes de Kenia que procuran dar apoyo a la policía para restablecer el orden y la seguridad.

primer ministro

Europa Press reportó ayer que el primer ministro de transición de Haití, Garry Conille, ha pedido este martes a las pandillas que depongan las armas y reconozcan la autoridad del Estado, mientras que ha dado la bienvenida al primer contingente de policías kenianos pertenecientes a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití que ha llegado al país centroamericano.

“Recuperaremos nuestro país poco a poco, sin confrontación, si no es necesario. Sin embargo, que nadie ponga en duda el objetivo, el Estado asumirá el control y reafirmará su autoridad para que todos puedan vivir en paz”, ha indicado en una conferencia de prensa conjunta con la jefa de la delegación de Kenia, Monica Juma, según ha recogido la agencia de noticias haitiana Alter Presse.

Conille ha señalado que cree “con todas” sus “fuerzas que ha llegado el momento de que los alborotadores tomen conciencia”, al tiempo que ha recordado los numerosos crímenes cometidos, citando la destrucción de propiedades, robos y saqueos en el país. Durante su intervención, ha indicado que el Estado asumirá sus responsabilidades y que ya está tomando medidas para reforzar a la Policía.

agradece misión

Por otro lado, el jefe de Gobierno de transición haitiano ha agradecido a las autoridades kenianas y a otros países socios por su implicación en la misión, y ha recordado que el mandato de su Gobierno es restablecer la seguridad y crear las condiciones para la celebración de elecciones.

Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial para asesinarlo.