Bajo supervisión militar, cientos de haitianos cruzan a mercado fronterizo de Dajabón

Las militares dominicanos permitieron la entrada al mercado fronterizo de Dajabón a cientos de haitianos para que puedan hacer comercio durante el "premercado" de este jueves.

Antes de las autoridades permitirles el acceso al país, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tomó sus datos biométricos, para evitar que malhechores buscados por las autoridades de haitiana puedan ingresar a territorio dominicano.

La entrada de los extranjeros está siendo supervisada por el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general Freddy Soto Thormann, para garantizar que todo fluya de manera normal.

El motoconcho, Agustín Aquino dijo que los soldados no están dejando salir haitianos fuera del área del mercado, situación que les afecta ya que no pueden conseguir dinero si los extranjeros no salen.

“A nosotros nos ha afectado demasiado porque al fugarse esos presos y las autoridades tomar medidas, nosotros estamos pasando un trabajo grandísimo, porque la verdad que no estamos consiguiendo ni para la comida” dijo Aquino.

Mientras que Ricardo Robles expresó que es sabia la medida tomada por las autoridades de permitirle cruzar hoy al mercado, bajando así la tensión que se vive en la zona.

Ministro de Defensa

Durante un recorrido ayer por la frontera norte del territorio dominicano, el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa informó que están preparados para enfrentar cualquier contingencia, esto producto de la inestabilidad política y social en Haití donde bandas fuertemente armadas han superados a los agentes del orden, ocasionando así hechos violentos en gran parte del territorio.

“El personal del Ejército y Cesfront están con la moral muy alta, están bien de equipos y están preparados ante cualquier contingencia, que hasta el día de hoy no sea presentado” , aseguró el ministro.

Pese al reforzamiento militar que se puede observar en los más de 390 kilómetros de la línea fronteriza, Díaz Morfa detalló que la situación está tranquila en la frontera desde Pedernales hasta Montecristi.

“Hasta ahora no ha habido problema, y tengan la seguridad de que continuará así porque las fuerzas armadas está muy pendiente para proteger a nuestra población” dijo Morfa