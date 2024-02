Diferentes versiones en torno a los hechos donde resultaron heridos tres miembros del PRM en Fantino

Diferentes versiones han surgido en torno al tiroteo entre dirigentes peledeístas y perredeístas en Fantino, provincia Sánchez Ramírez, en el que resultaron heridos tres miembros del partido oficial.

Los detalles del incidente están siendo investigados por las autoridades policiales y del Ministerio Público de esa jurisdicción, según se informó.

Entre los heridos se informó se encuentran Eudi Evangelista, Wander Morel y uno identificado como “Nano Magnético”.

Morel es cuñado del candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Damian Rafael Núñez Adames.

Una de las versiones señala que las heridas que presentan los dirigentes del partido oficial fueron ocasionada por ellos momentos momento en que se presentaron a la casa de Aurelina Acevedo, del equipo del candidato a alcalde Gaby Padilla, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y actual alcalde.

Mientras que otra versión fue que estos fueron interceptados por miembros del PLD frente a la casa de Acevedo, en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Club de Leones.

En su cuenta de Facebook, Aurelina Acevedo colgó un mensaje en el que denuncia una serie de amenazas en su contra y dio parte a la Policía Nacional y al Ministerio Público para los fines de lugar.

“¡Tengo todas las amenazas guardadas! Las que me han hecho de manera pública y las que también de manera privada me han hecho. Estamos dando parte a la policía, y seguiremos enviando todo a la policía como prueba, para que estén claros los autores en caso de que algo me llegue a pasar”, adujo.

ASEGURAN PLD NO TUVO QUE VER

El delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), Danilo Díaz, desvinculó a la entidad que representa del incidente donde resultaron heridos al menos cuatro personas en el municipio de Fantino.

En ese sentido, Díaz indicó que se trató de una agresión dirigida a la casa de una dirigente del PLD que se encontraba completando los trabajos de cara al proceso electoral.