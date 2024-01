Codevi continúa operando de manera regular

Las actividades en el parque Compagnie de Développement Industriel S.A. (CODEVI)se desarrollan de manera cotidiana y con total normalidad, confirmó ayer la entidad de zona franca mediante un comunicado de prensa.

Más de 18 mil colaboradores se encuentran realizando sus actividades regulares y en el horario laboral establecido, en completa calma.

“Para Codevi garantizar el bienestar y la seguridad de todos nuestros colaboradores es de vital importancia y, hasta la fecha, no hemos recibido ninguna amenaza en contra de nuestros colaboradores o nuestras instalaciones”, indica.

“Nuestro compromiso es seguir siendo la principal fuente de empleo y dinamismo de la economía en ambos lados de la frontera, especialmente para las comunidades de Juana Méndez y Dajabón”, expresa en el comunicado.

Las protestas en Juana Méndez y otras localidades de Haití se habían agudizado el martes pasado cuando grupos de manifestantes se lanzaron a las calles a quemar neumáticos y bloquear las vías con escombros y camiones para impedir el tránsito en la zona.

El surgimiento de protestas ocurre luego del llamado a la desobediencia civil que hiciera el exlíder rebelde y golpista Guy Philippe, quien busca un cambio en Haití a cualquier costo.

Medios de prensa haitianos reportaron que Philippe había declarado a través de un programa informativo, que entrará a Puerto Príncipe, capital de Haití, para iniciar la revolución.

Medios locales de Juana Méndez informaron que simpatizantes del golpista Philippe amenazaron con cerrar ayer la zona franca Codevi si no se unían en la lucha contra el gobierno.

Empleos

Parque industrial

Origen.

Codevi inició con 4 millones de pies cuadrados de terreno, en 2008, con cinco edificios y 3,000 empleados; en la actualidad el parque tiene 17 edificios y 18,000 personas.



Marcas.

Según sus propietarios, la fabricación de marcas en el parque incluye Levi’s, GAP Inc., Under Armour, Hanes, Fruit of the Loom, Carhartt y Jockey, entre otras.