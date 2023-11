Se comen al pez remo pese a su fama de ser una especie de mal agüero

Luego de ser sacado de la playa Los Coquitos, en el municipio Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi, un pez remo fue cortado en pedazos y repartido entre los residentes de esa demarcación.

Una parte del pez fue refrigerada, mientras otra fue cocinada y degustada por residentes.

“Los guardias tienen un pedazo aquí y no han venido a buscarlo”, dijo Mario Cabrera, quien tiene partes del pez refrigerado en su restaurante.

El pez remo fue encontrado muerto el pasado sábado, por lo que fue sacado con facilidad de la playa por un joven utilizando un palo corto.

Este pez también es conocido como “el pez del fin del mundo”, debido a creencias de que cuando sube a la superficie suele predecir terremotos. En Japón y en algunas culturas europeas se cree que el avistamiento de un pez remo es un signo de un terremoto o también que el animal acuático es un presagio de una muerte cercana.

Investigadores y catedráticos dominicanos descartan esta versión, al tiempo de indicar que la aparición de un pez no puede predecir un terremoto o tsunami.

En extinción

El pez encontrado por dos adolescentes está en peligro de extinción y en su grupo pueden medir hasta 18 metros de longitud, siendo uno de los más grandes del mundo.

Aunque le llaman pez remo, su nombre científico es Regalecus-glesne, y Regalecus significa “perteneciente al rey”. Su rango de profundidad es de entre 20 a 1,000 metros.

El investigador, catedrático y especialista en peces, Carlos Rodríguez, y el biólogo y miembro de la Academia de Ciencias, Sixto Inchaustegui, en entrevistas para LISTÍN DIARIO descartan que la aparición del pez esté vaticinando algún terremoto o tsunami.

Rodríguez explicó que ese es un pez cosmopolita, que puede emerger en cualquier parte del mundo, y aunque es no tan común, entiende que no vaticina eventos de la naturaleza.

“No es común, no va a vaticinar ningún terremoto. Fíjate una cosa, puede haber coincidencia, yo no estoy diciendo que no va haber un terremoto en el país, estoy diciendo que no predice, porque atreverse a decir que no va haber un terremoto y después ocurra… e incluso, en Monte Cristi, hubo recientemente un movimiento bastante grande, pero no necesariamente guarda la relación con el pez”, explicó el experto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Rodríguez dijo que no tiene conocimiento del hallazgo de otra especie similar en las costas dominicanas, porque no se encuentra comúnmente en la superficie.

El cambio climático puede ser una de las razones para que el pez remo suba a la superficie, por curiosidad o buscando refugio, dice el experto.

Al respecto, el investigador Sixto Inchaustegui indicó que pueden darse factores en la profundidad del mar o que esos peces estén moribundos, como aparenta el ejemplar encontrado en las costas de Monte Cristi.

“Es un pez de profundidad y por qué llega a la orilla no se conoce, como pasa con los mamíferos marinos que salen a la orilla a morir, como delfín o ballena, que es un fenómeno que no se sabe exactamente por qué se produce. Hay varias hipótesis, como que se usan cables submarinos de comunicación, las perforaciones de petróleo, las vibraciones, pero no hay nada seguro de porque ocurren”, explicó.

El biólogo dijo que el pez remo es solitario y en condiciones normales una persona no puede moverlo con un palito, como se observa en un video que lo hacen dos jovencitos.

El pez localizado en la referida playa no es el más grande, ya que hay otros que pueden tener el tamaño similar al del tiburón o ballena, pero el remo tiene esqueleto óseo y el tiburón tiene esqueleto cartilaginoso, según Rodríguez.

Pudo estudiarse

Inchaustegui precisó que una especie tan rara es sumamente importante si lo capturan que lo donen al Museo Nacional de Ciencias Naturales de República Dominicana, porque podría ser sometido a estudios.

Explicó que se pudo hacer un modelo para exhibir y educar a la población.

Otros animales sí

Hay animales que pueden presentir cambios en la atmosfera, por ejemplo terrestres que se muestran sensibles cuando va a ocurrir un terremoto.

Inchaustegui citó el caso de los elefantes, que cuando ocurrían los tsunamis grandes en Asia, salían caminando rápidamente en dirección contraria a la costa.