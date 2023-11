“Yo nací para hacer el bien”, dice ‘Jack Veneno’

“Yo nací para hacer el bien y no desmayaré hasta que Dios me tenga aquí. Yo solo pensé en salvarlos”, cuenta a LISTÍN DIARIO José Antonio Paredes, conocido como “Jack Veneno”, el “héroe sin capa” que se lanzó a salvar a las personas abordo del vehículo arrastrado por la crecida del río Yuna en la provincia Duarte.

Ese sábado, Jack Veneno se levantó temprano como de costumbre, salió hacia la carretera a hacer unas diligencias. Ya en la autopista, se encontró con una multitud de gente detenida por el agua; sin embargo, “no hay autoridades que atajen los vehículos que van subiendo”.

“Yo estoy desesperado ya que quiero irme, y cuando doy la vuelta veo esta guagua blanca que me pasa por el lado y le abro los brazos y le digo que qué va a hacer”, explicó.

“Él (Félix Abreu, después de rescatarlo) me dijo que no escuchó, que no me vio, porque él iba ciego para allá, para la capital, porque seis miembros de su familia se habían ahogado y como él vio una guagua que se devolvió, él pensaba que había pasado por ahí”.

José Antonio contó que cuando vio que la guagua entró al agua, empezó a llamar gente para sacarlos, pero nadie quiso.

“No, tú ‘tá’ loco, yo no me voy a tirar ahí, ‘regoso’ ahogarme, piensa en tu familia, que tú tienes muchachitos chiquitos”, le vociferó uno de los tantos que estaban allí varados.

“Yo le dije sí pero ellos están en mi casa, ellos no están aquí, además están bien cuidados. Yo voy a ver lo que Dios me ayude, a ver si puedo salvarlos; y me tiré pa’ allá, por obra de Dios, no obra mía, sino de Dios, yo pude sacarlos”, indicó con aparente aflicción.

Jack Veneno narró que como pudo, metío a Félix en un cajón de una nevera que le pasaron, y a Wanda la colocó al lado del artefacto. “Le dije no te me despegues de ahí, que con el poder de Dios nosotros vamos a salir de aquí”.

“Yo le dije engánchate de ahí, que ya tú no te vas a morir hoy, de esto no”, agregó.

Asimismo, afirmó que a la joven Rubí, cuyo cadáver fue hallado este martes, la sacó del vehículo y ella aún consciente, la subió en una mata de mango, pero que no sabe “qué fue lo que le dio, si fue un mareo o qué, porque al final cuando volví donde ella estaba, ella ya no estaba”.