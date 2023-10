A un mes de iniciar año escolar siguen problemas en Santiago

A un mes y 6 días del inicio del año escolar 2023-2024, en Santiago continúan las mismas problemáticas y deficiencias que han sido denunciadas en múltiples ocasiones y que las autoridades del Ministerio de Educación (MINERD) han hecho “caso omiso”.

El pasado martes 5 de septiembre, LISTÍN DIARIO evidenció que las aulas móviles en distintas escuelas de la provincia no estaban listas pese a que las autoridades del Minerd habrían dicho que estarían finalizadas para la segunda semana de clases. No obstante, periodistas de este medio realizaron nueva vez un recorrido por los mismos centros educativos de la zona sur de Santiago, y a la fecha, las aulas móviles continúan sin terminarse.

“Es parte de la improvisación que tienen las autoridades educativas, y realmente mandamos una mala señal, porque del magisterio nos exigen tener nuestra planificación al día; sin embargo, ellos no cumplen con su planificación”, expresó Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al ser entrevistado sobre el retraso de las aulas móviles.

De las tres unidades por centro que se están ensamblando, en la escuela Herminia Pérez solo en una se está impartiendo docencia; sin embargo no tienen electricidad, por consecuencia tampoco ventilación. Las aulas restantes se encuentran llenas de mobiliario atumultuado.

En la escuela Gricelis Martínez, movidos por la necesidad del espacio y sobrepoblación estudiantil, iniciaron docencia en las aulas pese a las carencias de electricidad.

“En aquellos sitios donde se han instalado las aulas móviles, no las han equipado, no tienen butacas, no tienen pizarras o es terrible con el calor que fruto del cambio climático estamos sufriendo en el país. Ahora en otoño tenemos 32 grados con una sensación probablemente de 33 o 34 grados, usted se imagina una aula de aluzinc a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, sin ni siquiera abanicos, entonces en lo que se ha convertido realmente es en infiernos”, indicó Hidalgo a este medio.

que se invierta en planteles

De igual manera, Hidalgo establece que en otras ocasiones la ADP ha sugerido a las autoridades del Minerd que los recursos invertidos en estas aulas prefabricadas podrían, en su lugar, ser utilizados para terminar los planteles y espacios que ya están en un 90 por ciento o más.

“Como sindicato reclamamos que se concluyan las aulas que está a ese nivel de terminación. Además, 500 aulas no van a impactar en la necesidad que tenemos a nivel nacional, que todas están sobrepobladas”, puntualizó.

libros de texto

Si bien es cierto que la Regional 08 en Santiago del Ministerio de Educación recibió libros de texto a mediados de septiembre, también es cierto que estos no fueron suficientes para suplir la demanda de los estudiantes.

Solo algunos grados han recibido libros y otros no, siendo mayoría los niveles que no tienen acceso a estos ejemplares. De igual forma, no han llegado los registros para los docentes.

falta de docentes

En las escuelas de la zona sur de Santiago, la falta de docentes sobre todo de nivel inicial es una de las problemáticas que sigue afectando. Allí se necesitan al menos 7 maestros en cada centro educativo para mermar la carencia.

No obstante, esta no es una realidad aislada, de acuerdo al presidente nacional de la ADP, ni nombrado a todos los docentes que se encuentra en el banco de elegibles luego del concurso de oposición docente del 2021 y los maestros que aprobaron el concurso focalizado, sería suficiente para cubrir la carencia de maestros en las escuelas a nivel nacional.

“Yo creo que faltarían más maestros porque hemos acordado que para el nivel inicial en lugar de una maestra, tengamos dos, y eso de también más oportunidades las del nivel inicial, conjuntamente a los psicólogos y orientadores que en el concurso del 2021 aprobaron esas pruebas deben ser designados, y los que aprobaron ene l 2023”, indicó.

“Es una injusticia, debe darse una señal nombrando a todos los que están en el banco de elegibles y a todos los que han aprobado este concurso focalizado”, estableció Hidalgo; sin embargo, el dirigente gremial nacional dijo que a pesar de que se nombren todos los maestros que aún a estas alturas no cuentan con una plaza asignada luego del concurso, aún “faltarían más docentes”, agregó.

situación en navarrete

La situación educativa también se extiende al municipio Villa Bisonó-Navarrete, donde aún no han iniciado formalmente el año escolar, que según el presidente de la ADP a nivel nacional, ha sido por “ineficiencia de las autoridades”, tal es el caso de la escuela La Lomota y el centro educativo Miguel Ángel Guzmán, ambos localizados en el municipio Navarrete.

Asimismo, Hidalgo detalla que entre los planteles paralizados por las autoridades para ser intervenidos, se encuentran: el centro educativo José María Imbert en Villa Bisonó, Liceo Pedro María Espaillat y la escuela Plinio Rafael Taveras Inoa, también perteneciente a la referida localidad.