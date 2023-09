Siguen intoxicaciones de estudiantes por uso de pesticidas en SFM

A pesar del convenio firmado hace cinco meses que prohibía la aplicación de pesticidas en horario escolar para evitar intoxicaciones estudiantiles, parceleros de San Francisco de Macorís continúan violando el consenso. El último caso se registró el pasado miércoles cuando 15 estudiantes, 17 maestros y 7 miembros de personal de apoyo y administrativo del Centro Educativo Juan Emilio Bosch Gaviño resultaron efectados.

Así lo informó Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en San Francisco, quien mediante un comunicado indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de ese día cuando una avioneta fumigadora sobrevolaba el espacio aéreo del plantel estudiantil.

Frías declaró a Listín Diario que aunque se llegó a consenso para evitar la problemática, las autoridades no aplican algún tipo de sanción a los agricultores que continúan fumigando en horario escolar, aplicando los productos sin importar las consecuencias.

Ante esto, los gastos médicos de los niños que resultan intoxicados tampoco son cubiertos por los dueños de las parcelas. “Los padres de escasos recursos, que no tienen muchas veces seguro médico, si lo tienen que ingresar en una clínica privada tienen ellos que asumir el costo”, dice el dirigente magisterial.

docencia virtual

“No hay sometimiento, no hay investigación, no hay nada. Simplemente ese centro educativo está en docencia virtual hasta que haya una respuesta definitiva con ese tema, pero absolutamente nadie se ha referido a eso, más que la denuncia de nosotros”, lamentó Frías. Esto ante la falta de diligencias por parte de las autoridades, quienes todavía no han realizado ninguna gestión para solucionar el problema.