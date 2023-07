Extranjera es encontrada ahogada en piscina

Fue encontrada muerta en la piscina de la residencia en que vivía la serbia Viljenka IIic de 50 años, con sus piernas amarradas con cinta adhesiva, una soga de hacer ejercicios en los muslos y dos pesas atadas a la cabeza, con un velo color blanco.

El hecho ocurrió en el residencial Perla Marina de Sosúa, donde se encontró una nota escrita con un mensaje para su hermana y para su esposo.

El cuerpo fue encontrado luego de que el esposo, solamente identificado como Peter, se comunicara con la serbia Lliljana Kablar para que le acompañara a la casa, ya que tenía 2 días que no había podido hablar con la esposa.

Al llegar el vigilante no pudo acceder y llamaron a las autoridades policiales y de la fiscalía, quienes encontraron el cuerpo de la señora Ilic.

En el lugar se encontró una nota donde le dice a su hermana “no es más posible vivir cuídate y cuida a tu hija que mi mamá me llama” y a su esposo Peter le escribió, “yo te quiero siempre, me voy para donde mi mamá ella me llama” y tenía una foto de ella, también en la misma mesa, fue encontrado una vela, seis Santos y un peluche pequeño (conejo), todo esto en forma de un ritual.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.