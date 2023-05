Estefani Castillo, segunda fallecida en accidente de autobús en Hato Mayor, era el apoyo de su madre

Estefani Castillo, la segunda víctima mortal del fatídico choque de un camión de cama larga con un bus escolar en Hato Mayor del Rey, cursaba 1ero de secundaria, tenía solo 15 años y era el apoyo más fuerte que tenía Rosa Castillo, su madre, en el hogar. Estefani, era “la mejor”.

Precisamente así fue como la describió su progenitora mientras se encontraba viviendo los efectos secundarios de ser sedada, tras los intensos golpes emociones que sufrió, primero al enterarse que su hija estaba herida de gravedad, y luego al saber que la había perdido.

El testimonio de Jesús Berroa, testigo y padre de cuatro de las víctimas de accidente en Hato Mayor Lea también

“La mejor, ella era la mejor”, afirmó con los ojos rojos e inflamados por el llanto, a la vez que dos ligeras lágrimas caían repetidas veces por su mejilla.

La muerte de la adolescente fue confirmada alrededor de las tres de la tarde, cuando el equipo médico del Hospital Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, no pudo hacer nada por salvarla tras su llegada con un trauma contuso, en estado agónico, aunado a una muerte cerebral.

Estefani residía junto a su madre, la pareja de la misma y dos hermanas, en el Kilómetro 15 de Hato Mayor, y era el sostén de su mamá. Su ayuda idónea.

“Ella era la que me ayudaba en la casa, era la que estaba conmigo en cada momento. Me limpiaba, cocinaba, ella era la mejor”, dijo afligida recordando que era una muchacha alegre, estudiosa y tranquila; a la vez que lamentaba no volverla a ver más.

Lo ocurrido

Según las informaciones, el accidente aconteció aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando el bus se encontraba estacionado al momento en que el conductor del camión arribó a alta velocidad en una curva, impactando el vehículo con 32 niños dentro.

A parte de Estefani, hasta el momento sólo Alexandra Clevel, de 17 años, ha sido identificada como fallecida.

Resultaron heridas 14 personas, ocho de gravedad, entre ellos el conductor José Benedicto Rosario, que fue trasladado al centro de salud militar Ramón de Lara, en Santo Domingo, junto a otras cuatro personas más.