Tiroteos en barrio La Española, en Moca, son frecuentes

“Siempre ha habido tiroteos, pero esta es la primera vez en la que resultan muertos”, así coinciden en su mayoría los residentes del sector La Española en Moca, quienes a sus oídos el sonido de los disparos ya son igual de común al canto de los pájaros. “Uno vive aquí en zozobra. Aquí uno no puede vivir tranquilo, esto es una vagabundería”, mencionó a Listín Diario una madre que prefirió preservar su identidad.

Ella dijo que “ya esto no sirve desde que pusieron esa vaina”, señalando a un callejón a pocos metros de su hogar, donde murieron tres personas en un tiroteo este domingo. Mientras, ante el hecho, Ramona Antonia Clemente, de 82 años, más de la mitad de su vida residiendo en el barrio a sólo dos viviendas donde sucedió la tragedia, narró que se encerró y aún no puede enumerar la cantidad de disparos que escuchó mientras se protegía en su humilde vivienda.

En un video que circula en las redes sociales, se observa cómo dos personas encapuchadas y con casco protector, llegan en una motocicleta e inmediatamente abren fuego contra un grupo de jóvenes encontrados en un callejón, donde supuestamente operaba un punto de sustancias ilícitas.

En el lugar del hecho mataron a Manuel Vásquez, Jonathan Rafael Santiago Sánchez y Erickson de Jesús Sánchez Núñez. Mientras que Ramón Epifanio Sánchez resultó herido de bala.

Mientras Antonia Clemente conversaba con un equipo de Listín Diario, luego de abrir las puertas de su terraza para amigablemente brindar asiento y conversar acerca de la situación, era posible escuchar comentarios de otros moradores expresando que siempre ocurrían “tiroteos y cositas así”.

Este barrio llamado La Española, ubicado en el municipio cabecera de la provincia Espaillat, se encuentra rodeado de barriadas similares como lo son Maco Tibio, Barrio Viejo, Puerto Rico, Villa Bartola y Los López.

De acuerdo a los comunitarios, son muchos los niños que residen entre estas calles donde además la alta cantidad de bancas de lotería y de las situaciones de inseguridad como la presentada, se exponen a numerosos centros de expendio de vapes o cigarrillos electrónicos.

Inseguridad ciudadana

Investigan sobre tragedia

No hay detenidos.

El Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que profundizaban la investigación sobre el trágico suceso, pero no dijeron si había personas detenidas.



Patrullaje

A pesar de que el sonido de las balas pareciera ser el diario vivir, tanto Ramona, que vive con dos niños menores de 10 años, así como otras personas del vecindario, aseguran observar el patrullaje de miembros de la policía en vehículos y unidades motorizadas uno que otro día. No siempre cuentan con la vigilancia de los policías. Advierten sobre la inseguridad que reina en ese lugar.