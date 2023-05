Sepultan restos de la madre de Abel Martínez

Entre lágrimas y en un ambiente de sobriedad, fueron sepultados los restos de Mélida Durán Arias, madre del alcalde de esta ciudad, Abel Martínez.

Durante la misa de cuerpo presente, Hatuey Martínez Durán, uno de los 15 hijos de doña Mélida, compartió un poema de su autoría como último adiós a su madre, en nombre de todos sus hermanos.

“Madre, gracias por vivir, y siempre tenerte conmigo, alegrando mi existir al cobijo de tu abrigo.

Un domingo te me fuiste, pero no de despedida, porque sé que en tu lecho me oíste cuando te dije: madre, tú eres parte de mi vida”, inician estos versos que tituló: “A ti, madre”.

De igual forma, Galindo Martínez Durán, tomó la palabra en el ritual religioso y agradeció a todos los familiares, allegados de la familia, amigos y figuras políticas que hicieron acto de presencia en este momento tan doloroso para ellos.

Los restos de la educadora por más de cuatro décadas, fueron velados ayer en el cementerio Fuente de Luz, donde acudieron cientos de personas, incluyendo líderes políticos, así como el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, Leonel Fernández, presidente del Partido la Fuerza del Pueblo, y su hijo Omar Fernández, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entre otros, quienes se solidarizaron con la familia del candidanto presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Luego de concluida la ceremonia, los hijos de doña Mélida, Abel Martínez y el diputado Mayobanex Martínez, a la cabeza, cargaron el ataúd hasta el lugar donde colocarían el cofre para darle cristiana sepultura al cuerpo de su madre. Con la melodía de un violín, que entonaba canciones de despedida, los familiares colocaron una rosa blanca encima del féretro, para que Mélido Enriquillo Martínez, uno de los hermanos mayores, y Rosmery Gómez, la mayor de las nietas de la señora Durán Martínez, expresaran las últimas palabras a su pariente.

Enriquillo, también escribió un poema a su madre, y Rosmery, con gran dificultad, lágrimas y pesar describió lo amorosa que era su abuela, y lo feliz que la hacía. “Gracias por enseñarnos a amar, te amo, te amamos”, culminó.

líderes políticos

El presidente Abinader y expresidente Fernández, así como otros dirigentes políticos, se solidarizaron con el alcalde de Santiago y con el diputado Mayovanex Martínez, por la muerte de su madre, quien falleció a los 95 años.

Sin importar el color de la bandera política, ni la creencia partidaria, la familia Martínez Durán recibió una muestra solidaria de líderes políticos y funcionarios del gobierno.

Abinader se confundió en un abrazo, y dijo que durante los años que tiene haciendo política, ha cultivado una relación de amistad con Martínez, por lo que acudió a realizar un gesto que debe ser calificado como normal.

Asimismo, el expresidente Fernández, expresó que en nombre de su partido vino “a brindar nuestras condolencias al amigo Abel Martínez. Comparto su dolor, el vacío que eso representa, y por eso hemos querido estar en este momento tan especial para él y su familia”.