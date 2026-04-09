Reunión entre el Gobierno y Danilo será a las cinco de la tarde del viernes

La reunión entre el expresidente Danilo Medina y representantes del Gobierno, que busca lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente, se realizará a las cinco de la tarde de este viernes.

De acuerdo con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jhonny Pujols, el encuentro será escenificado en la casa presidencial del partido de la estrella amarilla.

Medina será acompañado por parte del económico del PLD y el propio Pujols, entre otras personas.

Se desconoce participación de Abinader

La reunión escenificada este jueves con representantes de los gremios empresariales, el Gobierno fue representado por los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia), Magín Díaz (de Hacienda y Economía) y Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón (de Industria y Comercio).

Se espera que esa misma comisión sea la que visite al exmandatario en la tarde del viernes.

Hasta el momento se desconoce si el presidente Luis Abinader será parte de ese encuentro. La Presidencia de la República marca como punto único en la agenda pública del Jefe de Estado la inauguración la primera etapa de la terminal turística y de cruceros Samaná Bayport a las 10 de la mañana.

LISTÍN DIARIO buscó confirmación en la dirección de Prensa del Presidente, sin obtener respuesta al momento de publicar este artículo.

Paliza indicó que las reuniones con líderes políticos en búsqueda de lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente comenzarán el viernes con el encuentro con Medina.

La reunión con Leonel Fernández se realizará el próximo miércoles, sin que hasta el momento se haya indicado la hora y el lugar de esa visita, de acuerdo al Ministro de la Presidencia.

El pasado domingo el presidente Abinader a convocar los diálogos para lograr un consenso nacional. Hasta las primeras horas de este jueves, ambos partidos no habían recibido la invitación oficial de parte del Poder Ejecutivo.