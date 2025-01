Miguel Mejía aclara había dimitido de cargo meses antes de su destitución

Miguel Mejía, destituido por el presidente Luis Abinader del cargo de ministro de Políticas de Integración Regional, mediante el decreto 8-25, declaró al programa radial “A Diario”, que se transmite por la emisora radial 89.3 FM, que previo a esta noticia de cesación de funciones hacía meses había presentado su renuncia.

“Siento (el decreto de destitución) como una condecoración; la cual tendré en un cuadro de honor en mi casa. No es honroso ser parte de un gobierno que asume la postura que ha asumido, tanto en el plano nacional, como internacional”, dijo, al ser preguntado por el periodista Cristhian Jiménez.

“De todas maneras, él no ha hecho más que oficializar algo que desde hace meses yo le había presentado a él y, por un problema de delicadeza, no quise yo hacerla pública; de todas maneras, la siento como una condecoración y reitero la tendré en un cuadro de honor en mi casa”, agregó Mejía.

Estas declaraciones fueron dadas por Mejía momentos antes de su ingreso a la toma de posesión del reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

la destitución

El poder Ejecutivo destituyó a Miguel Mejía a su cargo como ministro sin cartera para Políticas de Integración Regional.

La medida que separa del gobierno a Mejía, también secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), llegó a raíz del recibimiento que el pasado jueves fue dado por el gobierno dominicano a Edmundo Urrutia, en el Palacio Nacional.

En un audiovisual, Mejía manifestó que el lugar que tiene el presidente dominicano ya está reservado en la historia, del que asegura “será el zafacón por todas estas medidas tan desafortunadas que ha tomado”.

En esta foto se observa al presidente Nicolás Maduro dando de saludo un apretón de manos a Miguel Mejía, momentos antes de su juramento ayer como presidente de Venezuela. imagen de televisión

Mediante el decreto 8-25, de fecha 9 de enero, el mandatario derogó el artículo 26 del decreto 246-16, del 14 de septiembre de 2016.

Miguel Mejía participó ayer viernes en la ceremonia de juramentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un nuevo período constitucional (2025-2031).

Durante la ceremonia celebrada en el Palacio Federal Legislativo, Mejía fue saludado por Maduro en su recorrido por el lugar, un gesto que subraya el vínculo político entre ambos.

Pese a su destitución y al conflicto político con Abinader, sobre todo lo relacionado con su postura internacional sobre Venezuela, Mejía se mostró sonriente y satisfecho en el evento, demostrando su continuo apoyo a los movimientos de izquierda en América Latina y fortaleciendo su relación con gobiernos aliados.

renuncia de bonny cepeda

Fernando Antonio Cruz, artísticamente conocido como Bonny Cepeda.

Mientras tanto, el merenguero Fernando Antonio Cruz (Bonny Cepeda) renunció a su cargo como viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, a través de una carta dirigida al presidente de la República Luis Abinader, a través de una carta con fecha del 5 de septiembre del año pasado, tras ser captado en la juramentación de Nicolás Maduro en Venezuela. .

El artista, ahora exfuncionario de gobierno, afirmó que regresará a la música tras revelar ayer la decisión que había tomado en septiembre de 2024, según una publicación colgada en su cuenta de Instagram.

“Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, a mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto”, escribió.

“Al presidente @luisabinader las gracias por haberme dado esa oportunidad”, dice el post.

Bonny Cepeda participó este viernes en la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Su carta de renuncia tiene fecha del 5 de septiembre de 2024.

La relación de Bonny Cepeda con Nicolás Maduro no es nueva. El artista también cantó durante el cumpleaños del mandatario venezolano en noviembre de 2020 y formó parte de su campaña política en julio de 2024. Ambas actividades colocaron al cantante en el ojo del huracán.

El merenguero se ha presentado en más de dos ocasiones en actividades organizadas por Maduro, según las declaraciones que ofreció hace tres años en “Alofoke Radio Show” tras las críticas que recibió por asistir a la celebración por el natalicio del presidente venezolano.

En ese entonces, el intérprete de “Ay doctor” aseguró haber cobrado 60 mil dólares como pago por cantar en la fiesta de cumpleaños de Maduro, aunque más tarde lo negó durante una entrevista con CNN en Español.

Fue en el 2021 cuando salió a la luz el video de Bonny Cepeda cantando en el cumpleaños número 58 de Nicolás Maduro, A pesar de haber sido duramente criticado, Cepeda justificó su presencia en la actividad del mandatario diciendo que asistió como artista y no como funcionario de República Dominicana.