Hipólito Mejía: Maduro y Trump irrespetan la “dignidad humana” por sus “extremismos” políticos

El expresidente dominicano Hipólito Mejía habló este martes sobre Nicolás Maduro y Donald Trump, dos figuras políticas de la órbita internacional que ahora comparten un punto en común: ambos tienen previsto tomar posesión del gobierno de sus países, aunque en diferentes coyunturas: una reelección (muy cuestionada) de Maduro y la vuelta de Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión.

Mejía, que se ha definido como un socialdemócrata y ha rechazado los “extremos” políticos, dijo que repudia las ideologías o movimientos que han caracterizado tanto a Maduro, Venezuela, como a Trump, en Estados Unidos, en sus prácticas políticas.

“Yo no estoy en los extremos. A mí los extremos no me gustan. Donald Trump es extrema derecha y Maduro es extrema izquierda”, dijo el exmandatario en una entrevista televisada en el programa “Hoy Mismo”. Y agregó: “Los dos cometen los mismos errores y el mismo irrespeto a la dignidad humana”.

Mejía, que fue jefe de Estado entre 2000 y 2004, indicó que está en contra de la “dictadura de Maduro en Venezuela”. Este viernes 10, Maduro tiene previsto juramentarse como presidente para un tercer mandato consecutivo de seis años.

En las elecciones presidenciales venezolanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Maduro como ganador, con 52% de los votos. Sin embargo, la oposición, representada por Edmundo González Urrutia, ha reclamado un amplio triunfo, con un 70% del sufragio.

Este jueves, González llegará a República Dominicana como parte de su gira por Latinoamérica, y se reunirá con el presidente Luis Abinader y otras autoridades del país. Está previsto un encuentro con otros expresidentes de la región, incluido Hipólito Mejía, en el Palacio Nacional.

Mejía también dijo que está en contra de “muchas” de las medidas o insinuaciones que ha dicho Trump una vez asuma como presidente de Estados Unidos.

Mejía, por ejemplo, se refirió a la amenaza que hizo el dirigente republicano hace unas semanas sobre tratar de retomar el control del canal de Panamá, porque, según él, a EE.UU. le cobran unas tarifas “sumamente injustas”.

“Yo le mandé una carta al presidente de Panamá (José Raúl Mulino) apoyando su posición. Yo no acepto eso, porque son extremismos”, dijo el exmandatario sobre la respuesta Mulino, quien dijo: el canal “es panameño y lo seguirá siendo”.