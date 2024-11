El alma noble de Vera Grabe impulsa la paz en Colombia

S i hay algo fundamental para afianzar la democracia y el respeto a la vida en Colombia, es lograr la paz total que ha prometido el presidente Gustavo Petro.

Por eso el gobierno colombiano echa adelante, simultáneamente, nueve mesas de diálogo con grupos armados.

Una de esas mesas está enfocada en lograr la paz con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera en varios departamentos de Colombia desde 1966.

A la paz con el ELN está dedicada Vera Grabe, una antropóloga y experimentada guerrillera que fue fundadora del Movimiento 19 de Abril (M-19) y ahora es la jefa de la mesa de diálogo para la paz con esa fuerza insurgente.

En una amena conversación en el Listín Diario, Vera fue categórica al afirmar que ella pone todo su empeño en lograr un cese el fuego para evitar derramar más sangre entre colombianos y generar la confianza necesaria para alcanzar la paz.

La mesa que encabeza es plural: dirigentes políticos, parlamentarios, religiosos, comunales, “gente de derecha y de izquierda”, y fuerzas militares que son importantes por su mirada y su visión

“Un aspecto importante es que este proceso va acompañado de la participación de la población, porque el ELN siempre planteó que su diálogo es con el gobierno y el pueblo”, apuntó Vera.

El cese el fuego es vital para avanzar en las negociaciones porque “en un año de cese el fuego tuvimos alrededor de 20 muertes y en pocos días sin cese el fuego tenemos más de 20 muertes”, apuntó Vera.

“Ayer (viernes 8) regresé de Caracas y volvimos a recuperar los diálogos, porque finalmente es en la mesa donde se resuelven los problemas, examinar lo que cada parte piensa y cómo ve las cosas y esperamos una próxima reunión que ya normalice todo el funcionamiento del diálogo”, manifestó Vera.

Reanudan el diálogo

Como resultado del esfuerzo, la mesa se reunirá entre el próximo martes 19 y el lunes 25 de este mes para continuar las labores pendientes.

“Esperamos que se reactive el cese el fuego, pensemos en el horizonte, hasta dónde vamos a llegar”, apunto Vera, quien agregó que es hora de lograr compromisos de transformación y concretar las expectativas del ELN de que en los próximos 20 meses del gobierno de Gustavo Petro, avanzar hacia la paz.

Vera es categórica al afirmar que quiere avanzar y dejar un compromiso firme de paz con el ELN para este gobierno y el futuro, cumplan sus acuerdos, para que no pase lo mismo que sucedió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el Estado les incumplió.

“Este proceso de paz tiene mucho significado porque es la última guerrilla clásica en América Latina, que tiene 60 años de lucha y ha tenido muchas experiencias de paz”, apuntó Vera.

Un punto importante de avance es que el ELN hizo un compromiso unilateral de no retener a personas para pedir rescate económico y lo está cumpliendo como se ha podido comprobar por parte de la Policía que dijo que no hubo retenidos y que no hay.

Al abordar la importancia de la paz, la jefa de la delegación gubernamental expresó que en un año de cese el fuego hubo menos muertes en combates que en pocos días después de finalizado ese compromiso.

Vera destacó la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía con la negociación de la paz, lo que explica en el hecho de que en el cese el fuego ellos lo respetaron, lo que refleja cambios importantes en los estamentos militares a favor de la paz.

Confió en que si se logran superar escollos y dificultades, el proceso de paz “camina” y luego se verá cómo hacer avanzar los planteamientos programáticos que está haciendo el ELN.

Comunidad internacional

En la mesa de diálogo la comunidad internacional juega un papel fundamental de apoyo, acompañamiento, aval político, entre otros.

Los países garantes del proceso de paz, que prestan su territorio para las negociaciones, son Cuba, Venezuela, Noruega, Chile, Brasil y México. En calidad de acompañantes están Suecia, Alemania, España y Suiza, que cumplen su papel en la gestión de la paz, aportan recursos, mientras que las Naciones Unidas y la Iglesia católica son también acompañantes.

“Las Naciones Unidas y la Iglesia católica han cumplido un importante papel en el seguimiento del cese el fuego y en el aval político a este proceso”, indicó Vera, quien agregó que en momentos de crisis estos acompañantes han insistido en mantener los esfuerzos de paz.

Informó que el Consejo de Seguridad de la ONU “acaba de darle por resolución un aval al proceso de paz en Colombia”, lo que es significativo si se toma en cuenta que hay en el mundo tantas guerras porque “Colombia es un ejemplo de que se puede dialogar y encontrar caminos de paz”.

Actualmente hay nueve mesas de diálogo entre el gobierno y los grupos armados, todos con sus propias dinámicas pero todas enfocadas en lograr el fin del conflicto.

Intentos golpistas

Frente a los intentos golpistas de sectores oligárquicos colombianos, Vera expresa que es necesario estar atentos porque el proceso de cambio que impulsa el presidente Gustavo Petro tiene reacciones, pero en general hay que comprender que “la paz es tremendamente transformadora y hay sectores que no quieren cambios”.

“Lo que se ve claro es que ante estos intentos desestabilizadores, el pueblo siempre la responde al presidente Petro. Es impresionante la conexión que él tiene con la gente, cómo responde, como sale a las manifestaciones”, puntualizó Vera.

Destacó como aspectos relevantes de la gestión de Petro las entregas de tierras a los productores, las reformas que se han podido encaminar y el compromiso con el medio ambiente, que tuvo su punto más álgido recientemente con la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, celebrada en Cali.

En torno a la perspectiva de continuidad del proceso de cambio frente a los intentos de revertirlo en las próximas elecciones, Vera admite que siempre hay incertidumbre, “pero el país ha cambiado y no creo que la derecha tenga mucho futuro”.

“Si este proceso de paz logra avanzar, es un ingrediente bien importante para el cambio porque lo que fortaleció el proyecto autoritario fue el fracaso del proceso de paz con las FARC. La paz es fundamental para la continuidad del proyecto de cambio”, manifestó Vera.