Leonel deplora que el Gobierno aceche a los ciudadanos

El expresidente de la República, Leonel Fernández, advirtió ayer sobre supuestos riesgos, a los que tildó de graves, para la seguridad nacional y el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Fernández cuestionó la falta de comentarios en torno al uso de cámaras en distintas intersecciones de la ciudad, instaladas por tratos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam, las que supuestamente no sólo vigilan el tránsito, sino también a las personas.

“¿Por qué no se comenta sobre el uso de las cámaras en las intersecciones? Hay un listado de cámaras que no sólo vigilan el tránsito, también a las personas. Cámaras que están instaladas en distintas partes donde no solo hay intersecciones”, aseguró el también presidente del partido Fuerza del Pueblo.

El dirigente político dijo que en su partido se cuestionan por qué estas cámaras, de una empresa privada, que en principio sólo deberían identificar vehículos de motor, también pueden hacerlo con teléfonos móviles.

“¿Con qué finalidad se hace eso? En la intersección de la avenida Lope de Vega esquina Roberto Pastoriza existe un nodo de distribución de fibra óptica cerca de las empresas asociadas al beneficiario final Transcor Latam y la empresa de servicios de inteligencia AURIX”, afirmó.

Intrant y Transcore

Al retomar el encuentro con la prensa “La Voz del Pueblo”, que realizaba durante la campaña, Fernández se refirió al caos vivido en el Distrito Nacional durante los días 28, 29 y 30 de agosto, con el apagado del sistema de semáforos, que dificultó el tránsito en la ciudad.

A juicio del exmandatario, es un caso grave que el gobierno debe aclarar, porque pese a la suspensión del contrato, que había sido adjudicado por el Intrant a Transcore Latam para la instalación de una nueva red de semáforos inteligentes en el país, cuando el ahora incumbente del Intrant, Milton Morrison, se refirió a los hechos, habló de incumplimiento de un pacto.

“¿Cómo es que Transcore podía tener todavía la ejecución del contrato hasta el día antes del inicio de los apagones? Eso no tiene ninguna explicación lógica. Hay una falta grave del Intrant, en el sentido de hacerle caso omiso a la decisión de las resoluciones que se habían dictado anteriormente”, señaló el presidente del partido Fuerza del Pueblo, leyendo textualmente la explicación dada por Morrison y recordando las irregularidades a las que hizo referencia la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Fernández enfatizó que se entendía que Transcore Latam había sido eliminada de la lista de proveedores del Estado, por lo que el gobierno debe aclarar “el misterio” de la misma con el Intrant.

“¿Por qué el 2 de septiembre de 2024 el gobierno habla que Transcore Latam no cumplió con lo pactado? ¿De qué pacto hablan si la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el contrato en 2023?”, cuestionó Fernández señalándolo como un atropello a la ciudadanía.