Charlie Mariotti sobre decisión de Danilo de no seguir siendo presidente del PLD: “Él no ha variado”

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró que el expresidente Danilo Medina no ha variado en su decisión de no seguir en la presidencia de esa organización, más allá de concluido el X Congreso Reinaldo Pared Pérez, en el que se escogerán las nuevas autoridades partidaria.

Mariotti dijo que, luego de la reunión del Comité Político del pasado 27 de mayo donde acordaron adelantar el referido congreso, tanto él como el exmandatario mantienen que no continuarán en sus posiciones.

Señaló que, después de ese encuentro, ha conversado “dos o tres veces” con Medina y éste la dicho que mantiene su decisión de no optar nuevamente por la presidencia del PLD.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda, el dirigente político reconoció que muchos pensaron que Danilo comunicaría esa decisión en la Plenaria del X Congreso, pero no lo hizo.

“Él no ha variado, lo hemos conversado, y lo puedo decir, dos o tres veces, y él mantiene su decisión, mucha gente se quedó esperando que el espacio y el tiempo escogido fuese el de la Plenaria del X Congreso, pero no lo hizo, es un político terminado, de mecha larga como el mismo se define, y no creo que un hombre que fue presidente de la República que acumuló y tuvo todo el poder, coja mucha presión”, dijo el exsenador de Monte Plata.