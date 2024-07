El PRM se distancia de Eugenio Cedeño: Hay expresiones de congresistas que no nos representan

El presidente y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno se refirieron este martes a las declaraciones emitidas por el diputado Eugenio Cedeño, resaltando que los argumentos del legislador no representan a la organización.

“Muchas veces habrán expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o que no representan a la mayoría”, dijo José Ignacio Paliza, presidente de la agrupación política, insistiendo en que una posición de un legislador del partido pudiera considerarse como una posición de la organización cuando no es así.

El ministro, aun en licencia, se pronunció ante el tema al ser cuestionado sobre las declaraciones emitidas por Cedeño sobre algunas cláusulas del Código Penal y su rotunda posición con su desacuerdo de no penalizar un embarazo no consensuado.

“Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana de embarazarla a ella… aunque ella no quiera, es mi mujer. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo, y para que se encuera conmigo, para qué duerme conmigo en mi cama…", fueron las declaraciones del diputado que han generado controversia en la opinión pública.

Paliza señaló la importancia del evento que desarrollarán este sábado, donde se intercambiarán ideas y construirán “posiciones colectivas para poder tener una mejor orientación de nuestros legisladores a través del tiempo porque una expresión de un legislador puede interpretarse como la posición colectiva de nuestra entidad cuando no es así”.

Recalcó que la posición expresada por el legislador Eugenio Cedeño es un argumento que como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no lo representa y reiteró el seminario que se realizará cumple con el objetivo de construir visiones de partido que sí lo represente.

La secretaria general, Carolina Mejía, dijo que muchas veces los legisladores y funcionarios de ese partido hacen comentarios de manera individual y que era importante recalcar "que eso no nos representa".

"Cuando nostros tenemos una posición oficial la hacemos saber de esa manera, por lo que nosotros queremos separarnos de expresiones que son individuales y que jamás en la vida pudieran ser compartidas por el partido", dijo.