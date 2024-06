José Horacio: El método D’Hondt no acoge minorías

José Horacio Rodríguez, quien no fue reelegido como diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, dijo que el método D’Hondt no le garantiza representación a los partidos minoritarios en el Congreso Nacional y que si se aplica se ve burlada la voluntad popular.

Rodríguez señaló que pese a ser descrito como un método de asignación proporcional de escaños, es más bien uno que asigna escaños de manera desproporcionada.

“El método D’Hondt no solamente no garantiza una representación de las minorías, que la Constitución establece que se debe garantizar la representación de las minorías… Sino que tampoco garantiza una verdadera representación de la voluntad popular expresada en la urna”, indicó el legislador.

Describió que hay otros procedimientos de asignación proporcional de escaño que garantizan una mayor representatividad como es el método Sainte-Laguë o de Webster, “que sí garantiza una proporción similar a la votación que obtuvo un partido dentro del método de la Cámara de Diputados y creo que ese es el método más ajustado a lo que establece la Constitución de garantizar la representación de la minoría”.

Además, agregó que este método la gente no lo entiende, y eso puede generar desconfianza. “La gente dice para qué vale la pena votar, si mi diputado sacó 7,000 votos más que otro y el otro gana”, subrayó.

Inicios de la política

José Horacio dijo que se inició en la política mientras protestaba en las calles por una mejor educación, un país sin corrupción, por la defensa del medio ambiente y por los derechos de las mujeres.

Y que en 2020, cuando entró por primera vez a la Cámara de Diputados, su primera impresión fue de mucha ilusión y emoción; se le puso la piel de gallina al ver la solemnidad y lo majestuoso que es el hemiciclo.

José Horacio, quien también es de los fundadores y vicepresidente del partido Opción Democrática (OP), expresó con emoción que se despide como diputado, pero que se siente ganador.

“Cuatro años después me voy con unos 14,000 votos sobre mis hombros que si no me quedo en el Congreso es por un método injusto, no porque perdiera, sino porque es un método que no garantiza que la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas se vea representada en los espacios de toma de decisiones”, continuó.

Dijo que sus compañeros de trabajo le dicen que el Congreso lo va a extrañar, y nunca olvidarán sus aportes y legado. “Sin mi paso por el Congreso no creo que se hubiera aprobado la modificación al Código Civil para prohibir el matrimonio infantil… Sin mi paso por el Congreso quizá no se hubiera corregido el contrato de fideicomiso para el desarrollo de Pedernales… Cuando se viene aquí a trabajar pensando en el bien común, en la colectividad, yo creo que se pueden hacer grandes cosas, consciente también de las limitaciones, uno quisiera hacer mucho más…”, expresó.

Desempeño de

Opción Democrática

Esta es la primera vez que Opción Democrática participa en las elecciones, proceso en el cual no obtuvo ninguna curul en el Congreso.

“Nadie nunca nace grande, yo creo que ese es un proceso que se va construyendo de manera gradual y si bien no alcanzamos los objetivos que nos planteamos, que es la realidad, nos sentimos satisfechos de que nos posicionamos como una alternativa política que un gran segmento de la ciudadanía que le comenzaron a prestar atención y a identificar que presentábamos buenas y buenos candidatos a todos los niveles de elecciones”, expresó.

A partir de ahora pretende dedicarse a su profesión como abogado, pero también se quiere concentrar en la conducción de su organización, para convertirlo en uno opositor que le pueda dar la autoridad moral para denunciar lo que está mal en este gobierno y la credibilidad ante la ciudadanía para hacer buenas propuestas.

Dijo que en esta ocasión el partido tuvo alianza con dos organizaciones de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), y no se arrepienten de haber tomado esa decisión para obtener más votos, porque al final del día lo hicieron pensando en el país y no en un interés particular.

“Nosotros con esas alianzas buscábamos evitar lo que finalmente pasó, un Congreso controlado de manera abrumadora por un solo partido, no importa cómo se llame ese partido, eso no es sano para la democracia. Nosotros buscamos que los votos que pudiéramos aportar sirvan para tener un congreso más equilibrado y con más contrapeso”, finalizó.