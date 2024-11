¡A pensar en los regalos navideños!

Antes de que se nos eche encima el mes de diciembre, ¿te parece empezar a hacer tu lista de regalos navideños y empezar a comprarlos? Podrías comenzarla con alguna institución no lucrativa, para luego anotar los regalos para la familia y otros que tengas en mente. Todo depende, claro está, de lo que tu presupuesto permita.

A un canillita: un almuerzo navideño

¿Qué te parece regalar un almuerzo navideño a un canillita? Como una de las actividades principales del año, Canillitas con Don Bosco tendrá un almuerzo para cien niños canillitas y 30 educadores voluntarios. Tu regalo no es costoso: RD$ 750.00 por un canillita. Como la actividad es el 15 de diciembre, hay que hacer el regalo por adelantado. ¿De acuerdo? Contacta a Mariano Heredia; 809-536-2880, o escribe a promocion@canillitas.org. ¡Harás feliz a un canillita!

Un “rain coat” o “rain jacket”

No sé si habrá alguna tienda que los venda en Santo Domingo, pero para los días lluviosos resulta sumamente práctico y cómodo llevar una chaqueta de lluvia con capucha, en vez de cargar con un paraguas. Hay varios tipos de “rain jackets” que los venden por Internet. Las de marca Lomon se consiguen en Amazon. Hay de color negro y también blancas.

Adorno navideño personalizado

Elsy Fernández ha tenido la buena idea de personalizar artículos navideños según el interés de la persona. ¿Qué te parece una corona especialmente elaborada y adornada para la puerta de la casa de tus padres? O tal vez prefieras personalizar las tacitas de café o las tazas para un delicioso chocolate caliente. Si además preparas el chocolate espeso tipo español y lo llevas recién hecho a media tarde lo compartes de inmediato como merienda con la persona a quien regalas las tazas. Son esos detalles que hacen diferente cualquier regalo. Llama a Elsy: 809-856-3486.

En libros: el último de Arturo Pérez-Reverte

Un libro que aporte detalles de facetas desconocidas a quien desciende de refugiados españoles y le gusta leer es un interesante regalo navideño. “La isla de la mujer dormida”, de Arturo Pérez- Reverte, es uno de ellos. No ha llegado todavía a Librería Cuesta, pero estoy segura que antes de Navidad han de tenerlo. Pude leerlo ya porque a Montserrat Prats le trajeron uno de regalo y me lo prestó. Entre tantos momentos de situaciones difíciles, me impactó el hecho de que dos amigos, habiendo quedado en bandos enemigos (uno era nacionalista, el otro republicano), se reunían a compartir y aprovechaban para ayudarse mutuamente, intercambiando informaciones que trataban fuesen de escasa importancia, para así no sentir que al hacerlo podían estará traicionando a su bando.