PLD anuncia integrantes de la comisión organizadora del X congreso

El partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la Comisión Organizadora del X Congreso Ordinario, convocado por el Comité Político del partido.

El secretario general del PLD, Charles Mariotti, indicó que la comisión encargada del congreso estará presidida por Cristina Lizardo, con Jaime David Fernández Mirabal y Johnny Pujols como miembros.

“El Comité Político designó tres personas, Cristina Lizardo la preside, Jaime David Fernández Mirabal, miembro, y Johnny Pujols, miembro. Johnny decidió aspirar a la Secretaría General y por ende tiene que renunciar. ” explicó Mariotti.

Asimismo, el dirigente del partido morado señaló que este próximo domingo, el Comité Central deberá elegir a sus miembros.

“La completan dos para ser cinco, pero hay dos que son de pleno derecho (…) titulares de asuntos electorales y organizaciones, que son Tommy Alberto Galán Grullón y Mayobanex Escoto. El domingo 9, el Comité Central debe escoger sus tres miembros”, expresó el dirigente político.

El Comité Central del partido convocó para el próximo domingo a las 10:00 am, la reunión donde elegirán sus tres miembros. El encuentro será celebrado en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Dirigentes del PLD se reúnen

A solo 4 días de que los miembros del Comité Central del PLD se reúnan, Charlie Mariotti y el también miembro del comité político, Francisco Domínguez Brito, se reunieron este miércoles, en la ciudad de Santiago.

Ambos negaron a Listín Diario que se abordó el tema de un apoyo mutuo ante posibles aspiraciones a órganos directivos de esa organización, sin embargo no descartaron que se postulen a una posición en el próximo congreso.

“Lo que yo he dicho es que no voy a tratar de repetir en la secretaría general, y en eso es una posición de absoluta convicción, pero no voy a alejarme del PLD, ahí viene el congreso y el congreso decidirá”, explicó Mariotti.

En el caso de Domínguez Brito planteó que “todavía es prematuro” plantearlo a la presidencia del partido y a ser candidato para representar esa organización en el 2028.

“Ahora lo más importante es fortalecer el partido y ver cómo seguimos conectando con los problemas sociales”, afirmó Brito.

Directivos del PLD en Santiago han establecido que primero se debe evaluar el pasado y posteriormente dividir qué se hará.

“Una opinión que yo respeto, pero que no comparto porque el partido tiene que definir rápido, para mí, quienes van a ser las caras, las ideas, los rostros para enfrentar al gobierno del PRM. Pienso que 6 meses pueden drenarnos”, enfatizó el exsenador por Monte Plata.

Hasta el momento, de acuerdo a informaciones obtenidas por este diario, suman 30 las personas que se han inscrito para participar en el congreso por posiciones a lo interno de la organización.