Momentos inusuales: ocurrencias que marcaron las votaciones

República Dominicana vivió este domingo la elección de un presidente, 32 senadores y 190 diputados. Durante este proceso ocurrieron un sinnúmero de actos inusuales que marcaron de distintas formas el escenario electoral.

Algunas ocurrencias ocasionaron risas, otras resultaron ser molestas y una de ellas terminó incluso en la muerte de una persona.

Uno de estos casos fue cuando un hombre acudió a ejercer su derecho al voto en ropa interior, en un acontecimiento registrado en Higüey, provincia La Altagracia.

Según imágenes, el individuo se trasladó hasta la escuela Hermanos Trejos. La Policía Electoral le exhortó retirarse del lugar, no obstante, según versiones, el mismo estaba haciendo ejercicios a la hora de acudir al centro.

De inmediato los internautas las redes sociales comenzaron a realizar comentarios jocosos sobre el individuo que con calzoncillos negros acudió a ejercer su derecho al voto.

Fuera del padrón

Aunque un gran grupo de personas valoraron la organización con la que transcurrió el proceso electoral 2024-2028, la influencer Lourdes Rodríguez o Lourdes TV denunció el disgusto que vivió al enterarse que el centro de votación de su esposo, Jimmy Valdez, aparece en El Bronx, Estados Unidos.

Rodríguez pidió a través de Instagram que la Junta Central Electoral de República Dominicana (JCE) ofrezca una explicación sobre la situación, ya que Valdez ni siquiera tiene visado estadounidense.

"El día de hoy mi esposo @valdez1990_ no pudo ejercer su derecho al voto debido a que su padrón sale como si el viviera New York y le llegó esta carta indicándole su padrón #enelbronx", denunció Lourdes.

Al igual que a Lourdes, Mario Cepeda reportó que al acudir a su colegio electoral de costumbre, ubicado en Santo Domingo Este, sector Cancino, los encargados de la mesa le informaron que está ubicado en el padrón de Madrid, España.

“Nunca en mi vida he ido a Europa, no tiene como es posible que yo vote allá, a mi hay que aclararme esto”, comentó Cepeda al hablar con los miembros de la prensa.

Dinero a cambio de voto

Otra de las grandes ocurrencias que marcaron las elecciones presidenciales y congresuales fue el video que grabó una joven explicando que no votó por el oficialismo, Partido Revolucionario Moderno (PRM), porque no le dieron dinero.

“Yo no he votado por falta de money, tu sabes lo que es eso, una botella de agua no ha dado el gobierno (…) Si no hay money voy a tener que votar gratis por Leonel. Ese es mi presidente, Abinader no trajo dinero”, dijo la mujer oriunda del municipio de Cabrera, María Trinidad Sánchez.

Muerte de un votante

Un hombre murió de un infarto fulminante cuando se encontraba en las proximidades del centro de votación de la escuela Cecilio Lombert Helena, en la comunidad de Clavelina de la provincia de Dajabón.

El fallecido de 65 años fue identificado como Ignacio Helena Escoto, mismo que se espera que sea sepultado por sus familiares y amigos en el día de mañana.

Su deceso causó extrañeza entre las personas que lo observaron al llegar al lugar donde fue socorrido por los lugareños y llevado al Hospital Ramón Matías Mella de la referida zona fronteriza.

Se cree que pudo haber sido el exceso de calor que en estos momentos azota el país. Según testigos, tras llegar al lugar, Helena Escoto se encontraba sofocado debido al abrazante clima.