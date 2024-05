La denuncia de Francina Hungría para la JCE: “Dañé mi boleta y no me la quisieron remplazar”

La presidenta de la Fundación Francina, Francina Hungría, denunció este domingo que, mientras ejercía su derecho al voto dañó por error su boleta de diputados, y los delegados presentes no se la quisieron remplazar.

Así lo informó Hungría a través de una publicación en su cuenta de la red social X, añadiendo que, como una persona no vidente, se le dificulta este tipo de actividades y necesita asistencia.

“Salí dando bastonazos sí, pero porque dañé mi boleta para votar por los diputados y no me la quisieron reemplazar. Junta Central Electoral eso está mal pues soy una persona ciega, no tengo exactitud milimétrica y me hago asistir”, escribió.

VOTOS NULOS

Los criterios para determinar los votos válidos y votos nulos en estas elecciones fueron establecidos por la Junta Central Electoral (JCE) en la resolución 34-2024.

En ese documento se estipuló que será nulo el voto que sea depositado en la urna con una marca que no exprese claramente la intención del votante.

Tampoco será válido cuando el elector marque dos o más recuadros de partidos que no formen alianzas, o cuando la marcha no se haga sobre la fotografía del candidato, sino fuera del recuadro.

“Es nulo todo voto marcado fuera o entre recuadros, aunque la marca usada por el elector toque una parte de los recuadros, que fuera tan poco significativa, que no establezca la intención del votante, siempre y cuando no se trate de partidos que hayan pactado alianzas entre sí”, leía parte de la resolución.