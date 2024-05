Leonel revisa su pasado: Lamentó enfrentar a Peña y recuerda la vez que Abinader lo apoyó

El expresidente y candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dio una mirada a su pasado político a través de su archivo en Listín Diario, donde recordó importantes momentos de su carrera como candidato y presidente del país.

En una visita a las instalaciones de este diario, Fernández hojeó las publicaciones impresas para repasar momentos de su vida como las memorables elecciones de 1996 cuando llegó a ocupar la presidencia por primera vez, el apoyo de Balaguer, las elecciones y campaña electoral de 2004, así como la entrada a su último periodo en 2008 y el respaldo del actual presidente, Luis Abinader.

Video Leonel revisa su archivo

Las revelaciones de sus campañas electorales

Al recapitular la campaña electoral del año 1996 el político observó el titular “Leonel quiere abrazar a Peña”, al momento que expresó la admiración que sentía por José Francisco Peña Gómez a quien se enfrentó por la presidencia del país en los mencionados comicios, donde resultó como ganador en una segunda vuelta.

“Yo fui un gran admirador de Peña Gómez y lamenté que tuviera que tenerlo de contrincante porque mi admiración por él siempre fue una gran aspiración intensa, creo que ha sido uno de los grandes líderes de la Republica Dominicana”, dijo Fernández.

En ese ámbito, rememoró el histórico cierre de campaña del Frente Patriótico Nacional cuando para el balotaje de 1996 el xpresidente Joaquín Balaguer decidió respaldar la candidatura de Fernández.

Frente a miles de personas que se reunieron en las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy, Balaguer estuvo junto a Juan Bosch mostrando su apoyo al entonces joven político.

Leonel Fernández describió aquel movimiento como “un acto extraordinario”. Además dijo que el respaldo de Balaguer en su candidatura presidencial fue el “sello de la victoria”.

“Yo pienso que fui muy afortunado de tener a los dos grandes líderes de la historia del siglo 20 en República Dominicana levantando la mano, porque también es un símbolo de transferencia de la antorcha; no solamente fue un tema de poder sino una generación ya histórica pasaba una nueva generación y eso obviamente ha tenido un gran valor histórico”, mencionó el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.

“Leonel dice proceso electoral ha sido agotador”, se lee en un titular publicado para los comicios de 1996, ante lo que Fernández considera que esa característica nunca ha cambiado en las elecciones.

Video Entrevista en De Cara al elector

Leonel Fernández presenta su plan de gobierno

“Ahí yo tuve que dar la mano un millón de personas y eso se contabilizaba cada día. Hoy le dio la mano a dos mil y cuando llegamos a la segunda vuelta electoral ya yo no podía más”, detalló.

“Leonel: Joven, interesante, presidente y soltero”, fue uno de los titulares de 1996 que leyó el expresidente de la República.

Al observar el periódico que indicaba su triunfo presidencial en el año 2004, Fernández manifestó que sintió satisfacción en esa victoria por el deber cumplido ya que “hicimos una buena campaña”.

Para las elecciones de 1996, en la segunda vuelta electoral, Fernández observa el encabezado “Abinader respalda a Leonel", en referencia al padre del hoy presidente y señaló que el actual presidente le recordó que respaldó su candidatura.

“Él me lo recordó en aquel momento, yo no lo recordaba y me dijo sí, yo lo respaldé”, comentó Fernández.