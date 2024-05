Selinée Méndez quiere ser diputada para legislar a favor de los ancianos y jóvenes sin empleo

De representar a República Dominicana en el Miss Universo 1998, ahora Selinée Méndez aspira a un escaño en la Cámara de Diputados y legislar por los ancianos abandonados y por los jóvenes desempleados.

Méndez, a lo largo de su trayectoria como figura pública, ha utilizado el privilegio que le otorga la comunicación de que su voz se escuche con más fuerza para difundir un mensaje en contra de las injusticias, entre las que entiende también se encuentran las dos exoneraciones para la importación de vehículos de motor que obtienen los diputados como parte de sus beneficios.

La comunicadora y candidata a diputada de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP) dijo a LISTÍN DIARIO que está de acuerdo con reducir curules y ministerios y recortar viáticos y otras subvenciones de las que disfrutan los legisladores actualmente, y así, aumentar el presupuesto público y que este sea destinado a la ciudadanía.

“Hasta en una familia de muchos miembros tomar una decisión es difícil, imagínate con dos cámaras. Tenemos 190 diputados, poner de acuerdo a 190 personas es muy difícil, yo sí estaría completamente de acuerdo que se redujera ese número y que ese dinero se pudiera utilizar… Me encantaría que ese dinero lo pudiéramos utilizar para los adultos mayores, para que tuvieran una mejor calidad de vida o para alguna otra cosa que la sociedad entienda que vamos a utilizar ese dinero directo para eso y no que se quede en el arca del gobierno y que sea el Estado que decida qué hacer con ese dinero”, dijo.

Selinée Méndez conversó con periodistas de Listín Diario sobre su agenda legislativa.Listín Diario

“Yo haría un análisis completo de lo que tiene que ver con el gasto público de República Dominicana, como cuando tú llegas a una empresa. Cuando tú llegas a una empresa para administrarla te dicen que tenemos que ver qué es lo que está de más y lo que podemos hacer de manera más eficiente dentro de esta empresa. Aquí tenemos ministerios que se gastan casi 3 millones comprando pistachos, ¿hay necesidad cuando tenemos aquí personas que lamentablemente no pueden tener un plato de comida en su mesa, que han tenido que reducirlo?”, añadió.

En ese sentido, Méndez cree que tener menos diputados y senadores también aportaría a la mejoría de tomas de decisiones. Incluso, considera injusto que los servidores públicos cuenten con seguro de salud internacional mientras los trabajadores comunes sufran la falta de un seguro de salud básico.

Propuestas

En el caso de las personas de la tercera edad, Méndez explicó que existe una gran cantidad de gentes de esta comunidad que se resiste a ser pensionados porque están conscientes que el dinero de su jubilación no les alcanzará para mantenerse en sus casas.

“Nosotros lamentablemente en nuestro país se ha hablado mucho sobre ese tema, pero todavía vemos que tenemos adultos mayores que no tienen una vejez digna”, afirmó Méndez.

“Ahora mismo la mayoría de esas pensiones vemos que no les da ni siquiera, con el alto costo de la vida, para pagar una semana de alimentos y comenzamos a trabajar de forma directa con la parte de los adultos mayores”, abundó.

“Y sobre todo hay algo que me afecta mucho, porque gracias a Dios yo tengo a mis padres que están cerca de mí y puedo darles cariño, pero cuando vemos algunos a adultos mayores que no tuvieron hijos, o que sus hijos tal vez no tienen una relación de cercanía con ellos y no tienen quien los cuide o están en un lugar y nadie los visita, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso”, sostuvo.

Como madre de dos adolescentes, Méndez también aseguró estar convencida lo difícil que puede ser la inserción al mercado laboral de un estudiante universitario o un recién graduado de un grado profesional, ya que los empleadores suelen rechazar sus solicitudes para elegir la de otros con experiencias en el área.

Ante esta problemática, Méndez propondrá la ley del primer empleo si logra llegar al Congreso Nacional.

“Hay muchachos buenísimos que salen de las universidades puedan irse directamente a tener un trabajo que los haga vivir con una ilusión”, destacó.

Video Legislar a favor de los ancianos y jóvenes sin empleo, son las propuestas de la candidata a Diputa Selinée Méndez



Anteproyecto de la ley de libertad de expresión

A propósito del anteproyecto para la actualización de la ley de libertad de expresión que el pasado 8 de abril presentó el presidente de la República, Luis Abinader Corona, Selinée Méndez validó las intenciones del primer mandatario de fortalecer los dispositivos legales, conforme a la transformación que han experimentado los medios de comunicación, que incluye las plataformas digitales.

Con la Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales se eliminará la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y a la vez formar el Instituto de Comunicación (Inacom).

Méndez se refirió específicamente a la ola de comentarios explícitos que algunas personalidades de redes sociales han proferido hacia otros compañeros en los últimos años, cuando las personas han adquirido mayor acceso a canales de difusión masiva, que en su opinión, junto a los tradicionales, deben ser regulados para que ese lenguaje no llegue al extranjero ni a los odios de menores de edad.

Sin embargo, Méndez sugiere que el proyecto sea ponderado públicamente, para lo que se pone a la disposición.

“Hay improperios de eso que una dama no se atreve a que le salga de su boca, en ninguna época de su vida. Entonces, yo sí estoy a favor de que podamos tener libertad de expresión, usted puede decir lo que usted entienda, estamos en un país democrático donde muchas personas tuvieron que derramar su sangre para nosotros gozar de la libertad que tenemos hoy en día, pero también tenemos que destacar que lamentablemente se ha abusado de eso en este país”, señaló.