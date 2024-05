El candidato a diputado Ángel Jiménez quiere legislar a favor de los animales y la juventud

El candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Ángel Jiménez, dio el salto del periodismo a la política porque sentía el compromiso de querer aportar a la sociedad; ahora quiere ser diputado para legislar a favor de los animales, el deporte y la juventud.

En una entrevista a Listín Diario, Jiménez contó que desde pequeño tenía la visión de poder contribuir con las causas sociales lo que le llevó a estudiar periodismo, donde se sentía identificado con las problemáticas que veía a diario en las personas y querer buscar soluciones.

Tras esto decide ingresar en la política con el partido País Posible y ahora aspira llegar al Congreso Nacional para brindar soluciones y canalizar ayudas a los ciudadanos de la circunscripción tres de Santo Domingo Este.

En su agenda legislativa, Jiménez busca que en las escuelas se impartan clases sobre las señales y leyes de tránsito, de manera que los ciudadanos puedan aprender sobre el tema, crear conciencia y así evitar una de las mayores causas de muerte en el país.

Esto lo haría a través de una asignatura de Introducción al Derecho, la cual abarcará las leyes de tránsito y el respeto a las leyes, lo que considera se convertirá en beneficios cuantiosos para la nación.

Ángel Jiménez durante una entrevista a Listín Diario.Víctor Ramírez/ LD

El candidato es promotor del programa Fomenta Tu Experiencia Laboral, con el que los estudiantes podrán recibir capacitación técnica y por un año podrán acumular esa experiencia laboral que necesitan o se les requiere al momento de buscar empleo.

Este programa sería subsidiado por el Estado a los estudiantes e iniciaría un plan piloto en el sector Turismo e Industria.

“Vamos a tener entonces personas que van a ingresar al mercado laboral. Donde yo promuevo principalmente eso como un plan piloto turismo e industria, porque son principalmente las áreas que están con mayor crecimiento en nuestro país y que aportan al PIB”, sostuvo.

En el plano deportivo, proyecta una serie de espacios recreativos en favor de la juventud y el deporte construyendo canchas y otras áreas, pero además apoyando torneos juveniles de baloncesto, vitilla, entre otros.

Estos espacios serían construidos en terrenos abandonados, donde además se habilitaran espacios para promover el talento de la demarcación con mini conciertos, talleres de arte, bailes, entre otros.

“Esos conciertos van a generar un incentivo, vamos a van a generar un “dinerito”, en el buen dominicano, y ese dinerito que generaría esa actividad se puede utilizar para la misma comunidad”, afirmó.

Este proyecto posteriormente se irá trasladando a otras demarcaciones del Gran Santo Domingo, donde “veremos allí un aporte una juventud integrada a lo que es el deporte, a lo que son las actividades recreativas y a los que son actividades artísticas”.

Video Legislar a favor de los animales y la juventud, son las propuestas del candidato a diputado Ángel Jiménez



El también comunicador quiere llegar al Congreso para modificar la Ley 148 de Protección Animal y Tenencia Responsable, para que a los animales que están abandonados y ambulan por las calles se les pueda brindar una cobertura médica.

A través de esto las mascotas domesticadas podrán tener acceso a veterinarias, lo que ayudará a preservar su salud y servirá de ayuda a los propietarios en lo económico, pero también a los miles de perros que no tienen dueño y caminan por las vías en mal estado de salud.

“Que tú veas un perro, un gato una, una mascota en la calle desamparada y que mediante el carnet que tienes puedas entonces, llevarlo a una veterinaria y sea cubierto por una ley. Todo eso nosotros lo estamos promoviendo y estamos seguros de que lo vamos a lograr”, adujo.

Jiménez expresó no estar de acuerdo con los beneficios que reciben los legisladores, ya que considera que la política no es para enriquecerse sino para aportar a la sociedad. Ante esto, criticó que en el país haya legisladores que nunca hayan sometido un proyecto de Ley o no asistan a las sesiones.

En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad a escoger bien a las autoridades en las próximas elecciones generales y se aseguren de elegir personas que cumplan con su rol de representar los intereses del pueblo.

Para financias su campaña política, el candidato dijo que ha recibido aportes de amigos no solo económicos, sino también en recursos que le han servido de publicidad; ha realizado actividades de recaudación y como empresario, ha utilizado también de sus recursos.

“No es que se gasta tanto, se gasta mucho si tú vas a comprar a la gente”, externó.