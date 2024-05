Priyanka Rodríguez, la candidata a diputada que aboga por la familia, la salud y la cultura

La candidata a diputada por la circunscripción uno del Distrito Nacional, Priyanka Rodríguez, tiene una amplia agenda legislativa que quiere poner en función a favor de la población dominicana de llegar a ocupar una curul en el Congreso Nacional.

Rodríguez inició participando en luchas sociales, hasta que se le brindó la oportunidad de ingresar a la Fuerza Nacional Progresista (FNP), partido que “le abrió las puertas al ámbito político” y ahora la postula como su candidata a diputada en la referida circunscripción.

“Si ya yo estoy luchando por esas ideas por esas cosas que afectan el país, ¿por qué no hacerlo desde la política? ¿Por qué no hacerlo ya desde una curul? Desde allí puedo no solamente alzar más mi voz y mejor, sino también puedo tomar decisiones importantes”, expresó Priyanka mientras conversaba con periodistas de Listín Diario.

Ministerio de la Familia

Al hablar de sus propuestas legislativas, Priyanka plantea un Ministerio de la Familia con el que busca combatir ideologías que sean desfavorables para la nación.

Ante esto, el Ministerio de la Juventud, Mujer y de la Vivienda pasarían a ser direcciones del Ministerio de la Familia, lo que Rodríguez considera una reducción de los gastos públicos, pero habrá más efectividad de trabajo.

“Entiendo que dentro de ese ministerio la propuesta es que estén otras instituciones que ahora mismo son direcciones que van enfocadas justamente en estas áreas, por ejemplo el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente”, plantea la política.

Apostando a la juventud dominicana, Priyanka propone la ley que crea el Servicio Nacional de Desarrollo Integral para Jóvenes, que permite que los jóvenes participen en actividades como voluntarios en el Estado, al momento que obtengan la preparación necesaria en diferentes áreas que le servirán para su introducción al mercado laboral.

Además, propone la Ley de Fomento de Lectura, la cual ordena la creación de la Biblioteca Básica con una amplia difusión de clásicos dominicanos latinoamericanos y universales en formato físico y digital.

Mientras conversaba sobre esta propuesta, la candidata recordó el cierre de las casas de cultura, lo que consideró “era un espacio justamente para que los jóvenes pudieran desarrollarse pudieran aprender a artes o algún oficio en un ambiente sano”.

“Nosotros necesitamos volver a fomentar este tipo de bibliotecas y tenemos todo un proyecto que dependería en primera instancia de un manejo con las comunidades, juntas de vecinos, iglesias; que permitiría también que las personas puedan involucrarse y además cuidar el patrimonio”, comentó.

Salud

En materia de salud la candidata a diputada prevé la modificación de la Ley de Salud Mental para afrontar la crisis de salud mental que afecta a la población dominicana. Priyanka sostuvo que con los recursos que se invierten en esta problemática no son suficientes para hacerle frente. En ese sentido, plantea una reforma de la Seguridad Social para que los seguros médicos brinden una mejor cobertura a la salud mental.

“El Estado también tiene que proveerles la salud que es constitucional al dominicano, entonces nosotros necesitamos hospitales psiquiátricos con áreas de psiquiatría infantil aquí”, apuntó.

Además, promueve una resolución que permita la adquisición de equipos de rastreo para pacientes con alzheimer, demencia o pacientes con trastornos mentales graves que se puedan adquirir a través del sistema de salud pública.

“Si bien es cierto que esos dispositivos no tienen un precio exorbitante, pero también es cierto que la mayoría de las familias dominicanas no podrían pagarlo”, agregó Priyanka al momento que comentó que estos dispositivos serían entregados a las personas que presenten su diagnóstico a través del Ministerio de Salud Pública.

Con esta iniciativa, Rodríguez espera contribuir a bajar las desapariciones de personas con trastornos mentales o que padecen alzheimer que salen de sus casas y sus familiares no vuelven a saber de su paradero.

En su agenda, también contempla una resolución que crea el Departamento De Investigación Para Enfermedades Catastróficas y Enfermedades Raras, ante el aumento de estas patologías en el país.

“Nosotros tenemos un aumento de las enfermedades catastróficas y enfermedades raras, en el país y como que nadie le importa”, deplora la candidata, al momento que sostiene se debe investigar este tipo de enfermedades más a fondo.

La joven política promueve una Ley sobre Tasa Cero de Internet como bien público de carácter universal, ya que considera la necesidad de los dominicanos en el uso del internet pero con regulaciones.

Congreso bicameral

Priyanka aboga firmemente porque se mantenga un Congreso Nacional con dos cámaras, asegurando que es lo que permite tener un “equilibrio” en el sentido político.

“Yo creo que eso mantiene el balance que estén divididas, y permite también que otros partidos puedan tener, digamos, fuerza al momento de tomar decisiones y puedan llevar esa esa lucha de poder que se necesita en algún momento”, comentó.

Gastos de campaña

Rodríguez se mostró muy agradecida al decir que el partido donde milita ha asumido los gastos de su campaña electoral, ante lo que refirió sentirse privilegiada de no tener que realizar gastos económicos.

“Yo no tengo para pagar una campaña, para ser honesta, así que yo sí tengo ideas, tengo propuestas trabajo mucho; entonces ese es mi aporte”, apuntó la candidata a diputada por la circunscripción uno del Distrito Nacional.