Andrés Navarro dice gobierno de Abinader “no es honesto ni transparente”

El coordinador nacional de la campaña de Abel Martínez, Andrés Navarro, negó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se pueda calificar como “honesto y transparente”, como se autocalifica el partido gobernante.

Al ser entrevistado en Listín Diario, Navarro aseguró que el perfil que vendió Luis Abinader en campaña “de una persona honesta y transparente”, es contraria a algunas de sus acciones al asumir el poder.

“Este no es un gobierno honesto, no jamás puede ser un gobierno honesto cuando miente en casi todas las declaraciones que da y mucho menos transparente cuando su característica es la opacidad, por ejemplo en las estadísticas tú entra en la mayoría de las webs de este gobierno y son caducas y las estadísticas que te colocan en gran medida no obedecen a la realidad”, dijo Navarro.

Expresó además que Abinader usa los recursos públicos en publicidad gubernamental, tiene un gasto en pensiones “bochornosas sin justificación muchas de ellas, descaradas, sin que las organizaciones de la sociedad civil que antes eran tan beligerantes antes hoy digan prácticamente nada”, sumada a la “compra” de alcaldes.

“¿Nos ha sorprendido? Sí, porque él se vendió una cosa y ha resultado todo lo contrario”, argumentó el exministro de Relaciones Exteriores y de Educación.

Andrés Navarro conversó con Listín Diario para dar a conocer los próximos pasos que dará Abel Martínez de cara al proceso electoral del próximo 19 de mayo.

Informó que Abel realizará cuatro caravanas en varios puntos del país con motivo del cierre de campaña.