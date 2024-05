Leonel dice tema de haitianos nacidos en RD, nacionalizados de manera irregular, “quedó resuelto”

El candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, considera que el tema de los haitianos nacidos en territorio dominicano que fueron nacionalizados de manera irregular en el registro civil “quedó resuelto” con la Ley 169-14.

Durante el programa “La Propuesta de los Candidatos” organizada por el Grupo Corripio, el expresidente explicó que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional adolecía de un aspecto, que era no reconocer como dominicanos a los hijos de padres extranjeros que nacieron en República Dominicana y recibieron un acta de nacimiento de un oficial del estado civil; poniendo como ejemplo a los haitianos.

El exmandatario detalló que al darse ese tipo de casos, se le brindó un acta de nacimiento a una persona que no le correspondía, sin embargo, “hay una falta imputable al Estado dominicano porque un oficial de estado civil lo reconoció” como dominicano.

Ante esto, fue creada una ley especial para que esos hijos de extranjeros que nacieron en el pais y recibieron acta de nacimiento, fueran reconocidos como dominicanos; esta es la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.

En ese sentido, el candidato a la presidencia puso como ejemplo el caso de Juliana Deguis, calificándolo como “el caso emblemático, sus padres pidieron un acta de nacimiento para ella y se expidió el acta de nacimiento”.

Fernández aclaró además, que las personas de padres extranjeros que nacieron en territorio dominicano no son reconocidas como dominicanos, ya que así lo establece la Constitución de 2010.

“República Dominicana no reconoce la nacionalidad por el ius soli, la reconoce por el iu sanguinis; por derecho de sangre, no por derecho de suelo y eso es potestad soberana del pueblo dominicano y la mayoría de los países del mundo funcionan así”, afirmó.

Video Tema de haitianos nacidos en RD, nacionalizados de manera irregular, “quedó resuelto”, según Leonel Fernández



De igual forma, manifestó que se ha creado la confusión porque en Estados Unidos se le reconoce como norteamericano a toda persona que nace en su territorio. “Entonces uno tiende a creer que el mundo funciona así y no es verdad, España no es así, en Francia no es así, en Japón no es así, en Alemania por igual”, comentó.

“Nadie concede nacionalidad por el solo hecho de haber nacido en su territorio”, agregó.

Mientras que respecto a las personas extranjeras que poseen residencia permanente o visas de trabajo, Fernández propone que debe de haber una labor permanente de regularización.

Al ser cuestionado por la periodista Edith Febles sobre las personas que son llevadas ante la justicia por estos temas, el candidato presidencial respondió que de tener actas de nacimiento, la Ley reconoce la nacionalidad dominicana, por lo que un tribunal reconocerá inmediatamente su derecho.