La Ross María regresa a la música con "¿Cómo fue?"

Después de los conflictos que protagonizó con su antigua disquera 829 Music Mundial, La Ross María anunció su regreso a la música.

La cantante reveló a través de sus redes sociales un adelanto de su próxima canción, titulada "Cómo fue?", que estará disponible oficialmente el 25 de diciembre, día de Navidad, junto a un videoclip dirigido por Rodrigo Films.

A juzgar por el breve clic y las imágenes que publicó este lunes en su cuenta de Instagram, se trata de un tema de desamor, aunque se desconoce si será un rap, género musical que la identifica, o probará suerte con una balada.

La Ross preocupó a sus seguidores al el eliminar o archivar todas sus publicaciones y postear una foto suya donde aparece llorando, pues recientemente la rapera confirmó su separación del productor Dj Sammy.

Sin embargo, los internautas celebraron el nuevo proyecto de la artista urbana tras darse cuenta de que la fotografía formaba parte de la promoción de su sencillo.

"Esto sí se puso bueno, por fin vuelve la ross maría", “El que persevera triunfa, mami", "Dios siempre tendrá las mejores bendiciones para ti", Por fin. Necesitamos un álbum por favor y gracias", "Volvió la mejor", se lee entre los comentarios.

Además de su reciente ruptura, La Ross María ha enfrentado en el pasado otros problemas personales, como la pérdida de un embarazo, depresión y las complicaciones de salud de su madre.

También se recuerda que a mediados del año pasado habló de la acción legal que tuvo que emprender contra 829 Music Mundial.

"En estos días estaba desesperada en el tema de lo económico porque yo tengo mucho tiempo sin recibir ni un peso de mis plataformas digitales, mucho tiempo, y me vi desesperada y llamé a la mujer de él (Vladimir, propietario de 829 Music Mundial) y le estaba explicando que a mí me gustaría juntarme con él", expresó La Ross en Alofoke Radio Show. .

"Yo lo único que quiero es que ustedes me den mi libertad, quédense con todo, a mí no me importa nada. Quítenme lo que ustedes quieren, quédense con todo, yo tumbo la demanda, yo le hago a ustedes lo que ustedes quieran. Denme mi libertad, que si me dan mi libertad mañana, mañana yo saco un tema", añadió.

En ese sentido, La Ross afirmó que ha recibido humillaciones por parte de los ejecutivos de la empresa musical, al punto de decirle que está "en negativo", es decir que sus gastos han superado las ganancias.