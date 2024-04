El más joven de los candidatos a la Vicepresidencia, aspira a construir una “nueva sociedad”

Jesús José Díaz Morán está listo para desempeñar su papel en el escenario político dominicano como compañero de fórmula de la candidata a la Presidencia de la República, por el partido Frente Amplio (FA), María Teresa Cabrera.

Su historia es la de un joven de 35 años que, a pesar de crecer en el seno de una familia humilde en la ciudad de Santiago, puesto que su padre es ebanista y su madre una ama de casa, logró ser escogido como el candidato a la vicepresidencia de ese partido por su visión y compromiso con el progreso y la transformación del país.

Así fue como lo contó al participar en el desayuno de LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, conducido por el director y el subdirector de este diario, Miguel Franjul y Fabio Cabral, respectivamente.

El candidato más joven entre los contendientes para las próximas elecciones del 19 de mayo de 2024 es periodista. Realizó una licenciatura en Comunicación Social, mención periodismo, en la Universidad Autónoma Santo Domingo (UCSD), recinto Santiago. Anterior a esto, fue egresado del Liceo Roberto Duvergé, de la Yagüita de Pastor. Díaz culminó hace unos meses una maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.

Desde sus humildes comienzos, según relató, ha sido testigo de las luchas de muchos dominicanos, en el ámbito estudiantil y social. Participó en el movimiento de la Marcha Verde, pero además, en las luchas del 4% para la educación. Díaz viene del Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (Miuca) y, posteriormente a esa partición, se involucró en el Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas).

Díaz formó parte del Consejo Universitario de la UASD y también de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de esa misma academia, en Santiago, dando sus primeros pasos en los medios de comunicación como escritor de opinión en el diario El Día y participando en programas de radio como “Por aire, mar y tierra”.

Es en todo ese trayecto de su vida profesional que empieza a participar en otros movimientos sociales y se adentra en el Frente Amplio en su ciudad natal Santiago.

“Su Comité Municipal (del Frente Amplio) a nivel nacional, en la Dirección Nacional, también participar en algunos eventos internacionales en alguna ocasión como en un campamento internacional de jóvenes en Austria, México, Ecuador, Cuba e incluso Estados Unidos”, señaló.

Díaz narró cómo fue a través de un mensaje por la aplicación de mensajería de WhatsApp, que se enteró de que sería el candidato vicepresidencial de esa organización política.

“Yo dije: ¡Coño, por qué a mí? y no pude comer ese día. Fue luego de cuatro horas que pude responder tras reflexionar por el nivel de compromiso, porque este es un proyecto serio, de gente seria, decente, un proyecto de responsabilidad con la sociedad y yo que estudié periodismo, lo he reiterado dos o tres ocasiones, yo sé lo que significa la responsabilidad y sobre todo cuando se trata en materia política y del Estado que no es cualquier cosa, entonces inmediatamente yo comienzo un proceso de analizar todo esto sobre a qué me voy a enfrentar”, expresó.

“Yo le dije: ¡Mi amor, pero yo lo había pensado, que tú podías ser vicepresidente!”, dijo su esposa Masiel Suero, quien lo acompañó para la entrevista.

Díaz, además de su esposa, estuvo acompañado de la encargada de Juventud en Frente Amplio, Yanibel Mesa; Roberto Acevedo, aspirante a diputado de su partido por Santo Domingo Norte, y Gissel Díaz, candidata a diputada en la ciudad de Santiago.

Construir nueva sociedad

Díaz indicó que su visión para el país se centra en la construcción y la creación de una sociedad fundamentada en la educación.

“Tenemos los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo para volar”. JESÚS DÍAZ CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL

“Si usted tiene un problema de salud, problemas serios con las grasas, con el azúcar, con cualquier cosa de la que se vende en la calle en República Dominicana, usted lo puede resolver con educación alimentaria… usted tiene un problema medioambiental, esto lo puede resolver con educación, pero eso parte desde la escuela, la construcción del niño que yo quiero para que sea parte de la sociedad que yo quiero a futuro, dentro de 50 o 40 años y nosotros debemos implementar estos planes educativos para construir ese ciudadano”, explicó.

No obstante, dejó claro que sin la participación de la familia y la sociedad misma no puede ser efectiva una construcción que produzca los efectos deseados “del buen ciudadano”.

“Tiene que participar la escuela, es posible que el niño se pueda formar en la escuela en valores, la justicia social, el bien común, respeto al medio ambiente, la igualdad, como ciudadano en términos generales, pero debe existir esa relación padres y amigos de la escuela, porque cuando llega a la casa hay un serio problema”, explicó, tras señalar que cree que en el país se pueden implementar programas directos con un conjunto de profesionales de la salud (psicología, psiquiatría), entre otros.

Desarrollo del ser humano

Díaz dijo que la sociedad actual está enferma, carente de valores.

Compartió una experiencia que presenció recientemente. Relató cómo un vecino suyo fue trágicamente atropellado por el conductor de una motocicleta, perdiendo la vida en el acto. Al comunicar la noticia al grupo del edificio, expresó su sorpresa y desilusión ante la falta de sensibilidad y empatía por parte de los demás vecinos. Lamentó que, en lugar de manifestar compasión o solidaridad, las reacciones fueron indiferentes.

Atribuyó esta falta de sensibilidad a la creciente desconexión espiritual en la sociedad actual y al surgimiento de una cultura de indiferencia, donde la prioridad es el individualismo y el “dame lo mío”.

“Construir la sociedad que queremos no es imposible. En algún momento tendremos que construir una sociedad con nuevas ideas, donde la gente vuelva a ser amable…”, dijo el aspirante vicepresidencial.