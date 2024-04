Francisca Peguero, la sindicalista que aspira a la Vicepresidencia de la República

Las luchas de Francisca Peguero a lo largo de su vida simbolizan la fuerza y la determinación de muchas vivencias de mujeres dominicanas. Ella es la candidata vicepresidencial del movimiento Patria Para Todos, que lleva al cardiólogo Fulgencio Severino como su aspirante a la presidencia de cara a las elecciones del 19 de mayo.

Originaria de un productivo campo en El Seibo, llamado Magarín, su historia está marcada por la valentía de buscar oportunidades más allá de su lugar de origen.

Desde una edad temprana, a los 12 años, se emancipó con el firme propósito de forjar su propio camino y alcanzar sus metas. Así fue como lo contó al participar en el desayuno de LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, encabezado por el director de este diario, Miguel Franjul.

Rememorando sus humildes comienzos, Peguero reveló como, desde muy joven, para contribuir al sustento en el hogar que formó su madre, quien tenía un arte para las décimas y un cuaderno lleno de ellas, junto a su padre, un productor agrícola, llegó a vender en las calles empanadas y dulces de maní en los más de 10 parajes y en la escuela de su provincia natal y Hato Mayor.

Su anhelo por acceder a la educación la llevó a trasladarse hasta la ciudad de Hato Mayor para poder cursar sus estudios. Tenía que caminar hasta 11 kilómetros a pie para llegar a la carretera y aprovechaba, de vez en cuando, una “bola” del fallecido presentador de televisión, productor y humorista Freddy Beras Goico, quien también era originario de El Seibo. El regreso a casa era a pies.

Más tarde, obligó a su madre a que la sacara del campo y también tuvo que convencer a su padre de que se iba. “Tenía tres hermanas mayores y ya estaban en la casa con dos y tres muchachitos y yo le decía: ¡Ay, mamá, yo no quiero embarazarme! No lo quería. Y mi mamá que no, porque mi papá tenía mucho apego y soy la octava hija de 12 hermanos, unas cinco hembras y siete varones”, recordó.

Además, la escuela solo llegaba hasta un sexto de básica y “me saltaban de curso y hasta me ponían de sustituta a dar clases con solo 13 años”. Pero finalmente, logró convencer a su madre, quien la envió hacia donde una hermana. Allí se integró a la Juventud Revolucionaria Camilista, algo que hizo que su tía tuviera que llamar a su madre por temor a que le pasara algo.

“Le dijo ¡Ay, manita, te van a matar a la muchacha! Yo no quiero tenerla aquí ya. Y mi pobre madre fue, amaneció allá y a medianoche yo recuerdo esa imagen, que mientras dormía cuando abro los ojos, está arrodillada delante de la cama pidiéndome que volviera con ella al campo, que me iban a matar, pero yo le dije que lo que me iba a matar era el voto que ella iba a dar por Balaguer”, relató Peguero.

Fue en el año 1976 cuando llegó a la ciudad de Santo Domingo y logró terminar sus estudios en el Liceo Ramón Emilio Jiménez. Y, posteriormente, realizó un bachiller técnico de enfermería, en el liceo Fabio Amable Mota.

Su primer empleo fue en Musicalia, un negocio de venta de discos en la calle El Conde, de la ciudad Colonial. Rememoró que vio el anuncio en el periódico y fue de inmediato a la entrevista, quedándose con el puesto ese mismo día. No obstante, a los meses su destino ya estaba escrito como enfermera, por la vocación que tenía, lo que la hizo trasladarse hasta Santiago, trabajando desde el año 1980 al 1986 en el servicio médico.

"Cuando llegué a Santiago, me integré a los movimientos sociales, a los grupos de mujeres. Allá en Santiago no podíamos integrarnos a la Unión de Servicios de Enfermería porque éramos técnicos. Las auxiliares nosotros éramos sus supervisoras. No nos dieron paso para entrar al sindicato en el hospital, pero formamos un equipo que se llamaba Comité de Enfermeras Unidas y esa fue la plataforma para el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) expandirse por toda la región Norte”. FRANCISCA PEGUERO CANDIDATA VICEPRESIDENCIAL

Su sensibilidad hacia las necesidades y los desafíos de los enfermeros y enfermeras la llevó a dedicar su vida al sindicalismo, convirtiéndose en una incansable defensora de los derechos y las reivindicaciones de las y los enfermeros.

En su estancia por la ciudad corazón, trabajando para el Hospital José María Cabral y Báez fue arrestada en al menos tres ocasiones por “agitadora”. Duró seis años allá hasta que regresó a Santo Domingo, trabajando en el hospital Padre Billini, donde fue la primera enfermera en realizar hemodiálisis.

Continuó con sus estudios trasladándose desde Santiago a Mao para realizar un técnico agrícola en la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD), y también derecho, para defender a cabalidad el sindicalismo. También Educación Comunitaria y en la actualidad, realiza una maestría en Alta Gerencia de Partidos Políticos, en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Participó en la Central General de Trabajadores (CGT) en el Consejo de la Seguridad Social, trabajó con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca), la Vía Campesina, y para la FAO en el país.

También formó en 2013 la Asociación Nacional De Enfermería (Asonaen), un gremio que fue capaz de sacar a las enfermeras de las paredes hospitalarias para que se relacionaran con otras organizaciones.

Llegó a la política porque siempre estuvo cerca del Partido de los Trabajadores y de la Unión Patriótica y ahora en Patria para todos. En la actualidad, tiene tres hijos y cinco nietos.

A Pequero la acompañaron en LISTÍN DIARIO Emmanuel Guerra, quien coordina acciones de su campaña; Maritza Méndez Severino, aspirante a la senaduría de (MPT) por el Distrito Nacional, y los candidatos a diputados por la circunscripción uno del Distrito Nacional de su partido, Dora Evangelina Eusebio Gautreaux y Manuel Almonte de la Cruz.

Sobre el sindicalismo

La experiencia de Peguero en el sindicalismo le ha otorgado una profunda comprensión de las realidades cotidianas que enfrentan las mujeres y hombres dominicanos. Aseguró que el sindicalismo actual es “una vía más para explotar a la clase trabajadora”.

La aspirante a la vicepresidencia por el MPT realizó una comparación entre el sindicalismo de antes y el actual, dejando claro que “ya no hay sindicalismo”.

“No hay sindicalismo… El sindicalismo clasista, comprometido como era la CGT con Francisco Antonio Santos y Julio de Peña Valdez, y otros más, fuertes. Había una unión, esa intención de reivindicar a la clase trabajadora. Ahora hay negocio. Ahora son negocios”, manifestó.

Su preocupación

A Peguero le preocupa la pérdida de valores y principios.

“Una cosa que me preocupa bastante es la falta de respeto al Estado dominicano por los gobiernos que hemos tenido porque se apropian. Aquí los gobiernos son administradores, representantes, sin embargo, cuando llega un gobierno, transforman el Estado en su finca”, indicó

Peguero deploró que con esos gobiernos se haya perdido el derecho al trabajo, “porque si usted no lleva la carta del compañerito, usted no tiene derecho al trabajo… usted no tiene derecho a cualquier documentación rápida si no es que fulanito lo envía, usted no tiene derecho a un servicio, si no es porque es amigo o aliado del director de un hospital que tienen llave, entonces eso no puede ser”, manifestó.