El histórico debate entre Juan Bosch y el padre Lautico García a días de las elecciones de 1962

El 17 de diciembre de 1962, a tres días de las elecciones generales en el país, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Juan Bosch, y el padre jesuita Láutico García, debatieron por más de tres horas, un hecho considerado como uno más dramáticos de la historia política nacional.

Todo comenzó cuando días antes el padre Láutico García utilizó en varios medios de comunicación, como el periódico La Nación, el calificativo de “Marxista Leninista” contra Bosch.

“No es el oportunismo electoral, no es tampoco el interés partidista, no es apasionamiento alguno político; sino que son las propias ideas del Sr. Bosch vertidas en sus dos artículos, publicados en el Semanario RENOVACIÓN, las que imponen la afirmación de su Marxismo-Leninismo. Y el deber para con la religión, la patria y la persona humana; me impulsan a propagar esa convicción personal”, explica el padre en su artículo de opinión.

Los puntos mencionados por el padre son las consideraciones de Bosch sobre “La Revolución”, el Gobierno Revolucionario” y “Las fases de la Revolución”, que fueron publicadas entre el 10 y el 16 de julio de 1962.

Ante estas acusaciones, Bosch dijo en una publicación del 14 de diciembre del mismo año que “en toda nuestra historia, los que impidieron el ejercicio de la democracia fueron los militares… Ahora, cuando ellos tienen una conducta limpia, cuando han dejado a los políticos el problema de la instauración de la democracia, los políticos meten a algunos curas en la lucha política quienes se meten en política con acusaciones falsas”.

En las declaraciones dadas a conocer por el periódico “La Nación”, Bosch explicó que “todo el mundo sabe que, actualmente, acusar a uno de comunista es igual que acusarlo de criminal, monstruo o algo por el estilo”. También aseguró que era tan grave la acusación que equivalía a “una muerte moral”.

Pero esto no solo provocó el descontento de Bosch, también de importantes figuras del sector empresarial del país.

En una declaración publicada por el periodico “La Nación” del 15 de diciembre de 1962, el comerciante Fernando Marmol dijo que era inadmisible que los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fueran tildados de ateos y comunistas. “El PRD, en ninguna etapa de su historia ha sido, ni será comunista”.

Este también dijo que las acusaciones que se le hicieron a Juan Bosch “carecen de base lógica en que fundamentarse, ya que él jamás atacó a la Iglesia en el extranjero, y su línea política, a través de toda su vida, jamás ha seguido los lineamientos marxistas leninistas”.

Por lo que Bosch retó al padre jesuita a ir a un debate que sería transmitido por radio y televisión, para hacerlo retractar de su punto de vista antes de las elecciones del 20 de diciembre de 1962.

Este se llevó a cabo el 17 de diciembre, y fue moderado por el comunicador Salvador Pitaluga Nivar, quien conducía el programa Actualidades de Radio Santo Domingo Televisión.

Desde las 8:00 de la noche ya había público a las afueras de Radio Santo Domingo que gritaba consignas como “Juan Bosch, Presidente”.

Primero llegó el padre García, quien estuvo acompañado del padre cubano Sergio Figuereo.

A las 9:20 de la noche, llegó Juan Bosch. Nunca se habían conocido en persona. Ya para las 9:35 comenzó el debate.

Durante el histórico debate, que sobrepasó las tres horas, Bosch y García discutieron los argumentos presentados por el padre, donde acusaba al candidato presidencial de comunista y que trajeron una disputa entre el partido y la Iglesia Católica.

De acuerdo con una reseña del periódico “El Caribe”, en su edición del 18 de diciembre, durante el debate se demostró la superioridad de Bosch frente al padre, además que era evidente que el profesor había demolido a García.

Uno de los principales puntos discutidos fue cuando el padre García lo acusaba de leninista, por un pasaje de uno de sus artículos, por describirlo como "arquetipo de revolucionario que supo gobernar".

A lo que pidió a Bosch que “el mejor servicio que puede brindarle al pueblo dominicano es darle claridad de ideas, y que el pueblo pueda decidir el día 20 de diciembre el candidato crea necesario para regir sus destinos… Como Juan Bosch puede ser presidente de la República, creo que el pueblo dominicano para hacer esa elección debe enterarse qué filosofía política va a ejercer para el bien de ese mismo pueblo dominicano”.

Asimismo, dijo que si estuviera en la posición de Bosch, no hubiera asistido al debate, para evitar que piensen que fue para captar más votos.

Cuando Bosch le preguntó a García si lo consideraba como comunista, el padre dijo que “unicamente se limitó a reproducir las ideas de Bosch y sobre la filosofía de gobierno que se vierte en el artículo que se reducen a tres puntos: la revolución, gobierno de revolución y diversidad fases de la revolución.

Después del largo debate, el padre admitió que no tenía “ningún calificativo de marxista-leninista” contra Bosch.

Francisco José Arnáiz, quien fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo entre 1988 y 2002, dijo en una columna publicada en Listín Diario, publicada el 5 de septiembre de 2009, que Bosch y García terminaron siendo amigos.

Los candidatos presidenciales de la época eran Juan Isidro Jimenes Grullón, Alfonso Moreno, Juan Bosch, Viriato A. Fiallo, Virgilio Mainardi Reina y Horacio Ornes.

El 20 de diciembre se efectuaron las elecciones.

Y en estas resultó ganador Juan Bosch, quien sufrió un golpe de Estado y fue depuesto del poder siete meses después.

¿Quién era Láutico García?

Nació el 17 de marzo de 1923 en Valle Masilla, en España. Murió a los 86 años, el 29 de agosto de 2009.

Tras su fallecimiento, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Francisco José Arnaiz, lo definió como un hombre entregado a causas pastorales.

“Era una persona de pocas palabras, pero de grandes hechos, y recuerdo en los años 60 cuando tuvo la controversia con el profesor Juan Bosch que ayudó, precisamente a aclarar algunas cosas y al fortalecimiento de la democracia”, dijo por otra parte Cristino Escaño, un feligrés seguidor del padre García.

El padre Lautico García llegó a Santo Domingo el 17 de febrero de 1950. Durante sus primeros cinco años en el país se destacó por su participación en la radio, la televisión y la prensa.

Además fue el principal propulsor del programa de la nueva evangelización en la República Dominicana, a través de la Congregación de los Jesuitas a la que perteneció hasta su muerte.