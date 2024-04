Omar Fernández reclama a Guillermo Moreno que lo saque de la sombra de su padre (Leonel)

Los principales candidatos a la senaduría del Distrito Nacional debatieron y defendieron sus ideas y propuestas por espacio de una hora en un debate en el que Omar Fernández le solicitó a Guillermo Moreno que lo saque de la sombra de su padre.

Mientras se encontraban intercambiando sus posiciones sobre la inversión del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector educativo, Moreno señaló que le "agrada" ver que el actual diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional defienda esa postura ya que su candidato presidencial, en referencia al expresidente Leonel Fernández fue de los que se opuso a la idea de manera inicial.

"Ya sabía yo que en algún momento el doctor Moreno mencionaría a mi padre (Leonel Fernández), le recomendamos que si quiere debatir a nivel presidencial, entonces tendría que participar en el debate del próximo miércoles", fue la respuesta de Omar al señalamiento de Moreno, no sin antes señalar que el planteamiento del expresidente Fernández, de que la educación no "era un problema de inversión, si no de ejecución".

El candidato oficialista indicó que "no habló de su padre", sino del candidato presidencial y que a él no le molesta que le mencionen a su candidato.

"Sí eso es malo que le mencionemos su candidato presidencial entonces eso ya es otra cosa, eso en mi caso no es ningún problema que me mencionen del partido o de los partidos a los cuales represento", manifestó Moreno.

En sus conclusiones, Omar le recalcó al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que lo que está "buscando es sembrar cizaña entre un padre y un hijo" y que fue el oficialismo que convirtió esa contienda en un "tema de nivel nacional".

“El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza de mis padres por un cargo público, mejor dejo la política porque esto evidentemente no es para mí, pero que lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica en querer sembrar cizaña entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia”, exclamó Fernández, agregando que desde el oficialismo se ha querido establecer una batalla de "los malos" contra "los buenos" y de "todos para uno".

Video Omar Fernández le reclama a Guillermo Moreno sobre su padre Leonel Fernández



Intercambio de ideas

Uno de los intercambios de ideas entre Moreno y Omar sucedió en medio del tema de la reforma al Cogido Laboral, allí Guillermo señaló que toda reforma debe hacerse para flexibilizar las jornadas de trabajo, para introducir nuevas modalidades y para apoyar el primer empleo.

Sin embargo, dijo que la cesantía laboral no debe ser tocada y que debe permanecer como un derecho y como una garantía que protege al trabajador al momento en el cual se rescinde el contrato de trabajo.

Mientras que Omar indicó que se encuentra a favor de todos los derechos adquiridos por el trabajador incluyendo la cesantía.

Con relación al tema de la migración ilegal y de la crisis que afecta a Haití, el mismo indicó que está de acuerdo con la posición de que República Dominicana "es un país independiente" y que cualquier migrante ilegal "de la nacionalidad que fuese", debe ser devuelto para su país.