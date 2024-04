La filantropía detrás del médico que aspira a la Vicepresidencia de la República

“Hay dos tipos de personas que no me gustan, que son los cobardes y los pesimistas, las personas negativas”. Esa es la filosofía de vida del doctor Ernesto Fadul, el candidato a la vicepresidencia del Partido Esperanza Democrática, que preside Ramfis Domínguez Trujillo.

Detrás del jovial personaje, que con sus comentarios y su popular frase “droga” se viraliza en las redes sociales, hay un médico sin amor enfermizo por el dinero y que ofrece sus consultas gratis en Santiago de los Caballeros.

En el Desayuno del LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, presidido por el director Miguel Franjul y el subdirector Fabio Cabral, dijo que el lujo no es su prioridad y como la mayoría de los dominicanos, su almuerzo es “la bandera”, arroz, habichuelas y carne.

“El hombre más rico es el que menos necesita, no el que más tiene, porque yo con poco vivo”, así justificó que desde hace un tiempo no cobra por sus servicios, aunque paga por el consultorio, además de que regala medicamentos, zinc y madera de su dinero. Entre risas exclamó que “el que no da, no va”.

Video 90 segundos con el candidato a Vicepresidencial de Esperanza Democrática Dr. Jose Fadul



En la entrevista denotaba una mente prodigiosa, con la descripción de escenarios, momentos históricos de la República Dominicana y otras naciones, adornada de sus consideraciones.

La lectura es la segunda actividad que hace al levantarse todos los días, a las 4:00 de la mañana, después de tomar café. Compra el Listín Diario y luego da paso a la colección de más de 10 libros que hay en su biblioteca.

Casado desde hace 47 años, y padre de cuatro, su esposa es la persona en la que más confía y quien le celebra sus chistes.

El doctor Fadul es hijo de una dominicana, ama de casa, y un libanés, ayudante de panadero, que luchó en la primera Guerra Mundial.

El candidato vicepresidencial Ernesto Fadul participó en el Desayuno de Listín Diario "De cara al elector".RAÚL ASENCIO/LD

Heredó de su progenitora la inclinación a la política, aunque es la primera vez que su cara figura en una boleta electoral, para las elecciones del próximo 19 de mayo, junto al candidato presidencial de esa organización, Roque Espaillat (El Cobrador).

De los nueve hermanos, dos se destacaron en la política, como son la fenecida Rosita Fadul, dirigente del Partido Reformista y muy cercana al fenecido Joaquín Balaguer, y José Ramón Fadul, exministro de Interior y Policía en el Gobierno de Danilo Medina.

Favorece la castración y pena de muerte

El doctor Fadul, de 75 años, contó que conoció al nieto del tirano en 2013 y entablaron una amistad que llevó a que Ramfis quería que éste fuera su compañero de boleta, pero la Junta Central Electoral (JCE) rechazó la candidatura del hijo de Angelita Trujillo, de manera que el binomio lo conforma ahora con Roque Espaillat.

Cree en las personas optimistas que no limitan sus capacidades y detesta a los pesimistas que primero ponen la negatividad.

Las críticas a los últimos gobiernos las expresaba, primero en su desaparecido programa televisivo y luego en las redes sociales, pero en la entrevista con Listín Diario dijo que las actuales autoridades lesionan la soberanía nacional, no atienden los servicios de alimentación y salud, y no hay independencia en la justicia.

Entre medidas las radicales que favorece está el instaurar en República Dominicana la castración química a los violadores sexuales y la pena de muerte para los homicidas.

“La pena de muerte debe de existir aquí, el que no respeta la vida no merece vivir, yo soy de esa escuela, estoy de acuerdo con la castración. Usted la hace química o le corta los testículos y no tiene erección”. ERNESTO FADUL CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL

Para el candidato vicepresidencial, las autoridades lesionan la soberanía con lo que denominó “haitianización” del país y deploró la corrupción en el trasiego de indocumentados.

“El problema haitiano no es el muro, porque el que tiene hambre atraviesa el muro y comoquiera va a entrar. El problema es el dinero que no se acaba, porque dejan pasar a los haitianos a 10 mil pesos, y mil haitianos a 10 mil pesos son 10 millones, en un mes son 300 millones en efectivo, entonces esa gente que dejan pasar a los haitianos están violando la soberanía nacional”, explicó.

La propuesta que tiene frente a esa inmigración ilegal y apoyada por la complicidad de las autoridades, la centraliza en no permitir campamentos para refugiados haitianos en el país, dar contrato de trabajo a los extranjeros que estén regularizados y deportar a los indocumentados. A los reincidentes que sean condenados a ocho años de prisión.

Pero no todo es crítica, como persona que fustiga el flagelo de las drogas, reconoce que en materia de narcotráfico, las autoridades están haciendo un buen trabajo.

La justicia

La justicia va bien, según dijo, pero pide que se aplique a todos los casos de corrupción, además de cuestionar que en el país haya tantos presos preventivos.

Favorece una justicia independiente, pero que los jueces y fiscales no sean nombrados por el presidente de la República. “A mí me gusta el orden, simpatizo con el orden … en nuestro país hay ciertas libertades públicas, aquí no hay democracia, porque aquí todo es presidencial, es lo que diga el Presidente, eso de justica independiente es un cuento, si la procuradora y la mitad de los poderes judiciales es nombrada por el Presidente”, añadió.

Luego de la entrevista, el doctor Ernesto Fadul saludó a personal de la redacción del Listín Diario.RAÚL ASENCIO/LD

La educación y la salud mental

Dijo que la educación dominicana va muy mal, y que de las escuelas los que están saliendo “no son bachilleres, son barquilleros”, tras destacar que la mayor riqueza de un país está en una educación de calidad.

En cuanto a la salud mental, que ha empeorado tras la pandemia del Covid-19, el doctor Fadul dijo que los dominicanos heredaron la “histeria y la paranoia” de los Taínos, pero que todo está en la mente.

Ante los episodios de miedo y ansiedad, recomendó dormir bien, si duerme bien se mejora. Todas las enfermedades nerviosas son por miedo, hay que cuidarse y tener la mente ocupada leyendo, estudiando un idioma o realizando actividades que a las personas les gusten, razonó el médico y candidato vicepresidencial.