Miguel Vargas: La degradación es tal en políticos que algunos se venden “fiao”

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, deploró que en República Dominicana haya una degradación del sistema de partidos que atenta contra la democracia.

Vargas afirmó que entre esos factores inciden el uso de los recursos del Estado para la compra de dirigentes de la oposición, algunos de los cuales “se venden fiao”, la compra de cédula, así como las promesas incumplidas en áreas como la salud y la educación que son vitales.

En el Desayuno del LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, presidido por el director Miguel Franjul, el subdirector Fabio Cabral, y el presidente de la Editora Listín Diario, Manuel Corripio, el presidente del PRD acusó al Gobierno de desarrollar acciones tendentes a establecer un sistema único de partido en República Dominicana, con la compra de dirigentes, lo que está siendo visto como normal, pero que calificó de peligroso.

Vargas estuvo acompañado en la entrevista de su compañero de boleta, Joel Díaz Ureña, y de los dirigentes del PRD, Janet Camilo, Peggy Cabral y Héctor Guzmán.

“Aquí lamentablemente ha habido un uso desmedido y hasta cierto punto descarado de los recursos del Estado y se ha querido tapar todas estas cosas. En el proceso electoral ha sido muy evidente, se han manejado de una cantidad de dinero en compra de dirigentes de diferentes partidos, se ha querido asfixiar la oposición con el manejo de los recursos públicos que debe entregar el gobierno a través de la Junta Central Electoral”, indicó el dirigente político.

Refirió que fue el extinto líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, quien propició que se instaurara por ley los fondos para los partidos, pero que en el caso de las elecciones de febrero pasado, los recibieron dos días antes de las votaciones.

Para la contienda del próximo 19 de mayo, aunque ya están los fondos en las cuentas de esas organizaciones, enfrentan situaciones, como que al buscar una valla publicitaria, ya está ocupada.

El candidato presidencial dijo que el PRD es una de las organizaciones que más ha sufrido la compra de dirigentes, desde el 2020, pero que se ha extendido a otros partidos de oposición.

Vargas admitió que los políticos son mal vistos por gran parte de la población, lo que genera abstención del votante, pero a su juicio el Gobierno también promueve que la gente no acuda a las urnas.

Acusó al gobierno del presidente Luis Abinader de multiplicar por 13 el pago de publicidad el pasado mes de febrero, cuando hubo elecciones municipales, con un promedio de 340 millones de pesos diarios, “casi 1,800 millones”.

Fortalecer la democracia y el sistema

El excanciller y exsecretario de Obras Públicas, quien en las elecciones de 2008 obtuvo un 41% de los votos y por segunda vez encabeza la boleta del partido blanco, resaltó que su programa de Gobierno está centrado primero en las necesidades de la gente, cuidar el Estado de Derecho y fortalecer la democracia.

Desde la izquierda, Deyanira Polanco, Fabio Cabral, Janet Camilo, Manuel Corripio, Miguel Vargas, Miguel Franjul, Peggy Cabral, Joel Díaz Ureña, Héctor Guzmán y Stephanie Payano, comparten en una fotografía tras concluir el Desayuno del Listín Diario “De cara al elector”.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

“Yo creo que un gobierno, un presidente de República, que aparte de implementar deberes fundamentales que tiene lo que es salud, educación, vivienda, empleos que son cuatro elementos, sine qua non para desarrollar un gobierno efectivo, hay un aspecto que debe de cuidar, primero el Estado de Derecho y segundo para la democracia dominicana un presidente que no promueva, que no establezca un ambiente de una convivencia pacífica en términos de políticos, evidentemente está haciendo un mal servicio al país”.

Para enmendar esa situación, el dirigente de la Internacional Socialista dijo que su propósito es procurar que la mayor cantidad de personas acuda a votar, porque mientras más participen más se fortalece la democracia.

Esto en base a sus propuestas de atender los males que afectan a la población, como mejorar la calidad de vida de la gente, los servicios en salud, educación, seguridad social, empleo, transporte, obras de infraestructuras viales y otras.

“Tenemos que evitar (la abstención), con propuestas que generen entusiasmo en cuanto a un Estado de desarrollo social y económico adecuado para la mayoría de los dominicanos y dominicanas”, precisó.

Propuestas de Gobierno

La seguridad ciudadana está entre los ejes fundamentales de un Gobierno de Miguel Vargas, con una reforma policial efectiva, políticas públicas que generen mayores oportunidades de empleos y promover el emprendedurismo.

En la Educación, entiende que hay que dar un salto importante y transformador, que se adecúe al desarrollo de la tecnología, desde el nivel inicial hasta las universidades.

Dijo que, ciertamente, aquí en educación hay que dar un salto importante para la transformación, que se adapte a lo que son estos nuevos tiempos y que puedan dar respuesta precisamente a esa preparación a diferentes niveles técnicos, ya que se requieren recursos humanos suficientes para hacerle frente a este nuevo escenario.

Otras áreas importantes que destacó el candidato del PRD son la protección al medio ambiente y ejecuciones tendentes a enfrentar las derivaciones del cambio climático.

Aplicar la ley es fundamental, afirmó, tras indicar que se violan las normas con la depredación de los recursos naturales y las autoridades se hacen de la vista gorda. Igual contempla en un posible gobierno suyo, la reforestación de las cuencas hidrográficas.

Miguel Vargas, Manuel Corripio y Joel Díaz Ureña conversan en un momento del Desayuno del Listín Diario.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

En cuanto a la minería, entiende que el desarrollo debe ir de la mano con la protección del medio ambiente, por lo que “la minería no se puede detener”. Para lo cual, sugiere usar la tecnología que fomente el desarrollo y no afecte el medioambiente.

“Pero yo creo que lo que más debemos hacer nosotros como como tarea fundamental es la aplicación de la ley que tenemos sobre la mesa del tema de cambio climático y medio ambiente y tú ves que aquí, lamentablemente, no solamente en este gobierno, sino que ha sido una práctica que cada vez que se viola la ley se hacen de la vista gorda”, refirió.

Obras de infraestructura

Vargas dijo que se requieren obras de infraestructura que faciliten el tránsito, dado el estrés que vive la población con el caos vehicular.

El candidato presidencial del PRD consideró que este Gobierno no tiene ni una obra vial que exhibir, pese al crecimiento del endeudamiento y al crecimiento de la economía.