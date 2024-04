Jhonatan Liriano busca ser diputado con propuestas a favor de mejores salarios y el medio ambiente

El candidato a diputado por la circunscripción tres de Santo Domingo Este, Jhonatan Liriano, busca llegar al Congreso Nacional con propuestas de mejores salarios, empleos y a favor del medio ambiente.

Liriano conversó con periodistas de Listín Diario, donde brindó detalles de su agenda legislativa “Bien Común”, enfocada en medidas que mejoren el salario de los trabajadores dominicanos, la creación de oportunidades de empleo a la juventud, la protección del medio ambiente y creación de áreas verdes.

“Legislar, representar y fiscalizar el progreso” para los dominicanos a favor de medidas y acciones que mejoren el salario, es el primer punto de la agenda del candidato, quien sostuvo que, aunque la economía dominicana se mantiene ascendente, está muy concentrada.

“Voy a la Cámara de Diputados justamente a tratar ese tema que, si hay progreso que lo sea para todos”, afirmó.

Además, estos proyectos estarán acompañados de apoyo y reformas profundas en la seguridad social, pues el aspirante a legislador considera que cubre muy poco en los seguros médicos y en las pensiones.

Jhonatan Liriano conversa sobre sus propuestas legislativas en una entrevista a Listín Diario.Jorge Martínez/ LD

Ante la falta de oportunidades y empleabilidad a la juventud, Liriano propone se transfieran los incentivos fiscales a las empresas que pueden crear más y mejores empleos.

“El Congreso debe decir si el Estado está invirtiendo miles de millones de pesos en incentivos fiscales, facilitándoles impuestos a las empresas, vamos a ver cuáles empresas con ese dinero están facilitando empleos y cuáles no, para entonces ese dinero dirigirlo a las empresas que me generen más empleos”, planteó.

El político sostuvo que la economía no va al ritmo, ni a las expectativas y preparación de la juventud dominicana ya que no se están generando empleos, no obstante, con su iniciativa busca que existan mayores posibilidades de ocupaciones para los jóvenes.

Riqueza Verde

Con “Riqueza verde”, Liriano promueve y defiende las defensas del medio ambiente, y las medidas de precaución ante el cambio climático.

Dentro de esto se encuentra la Ley de Parques, una propuesta que tiene como objetivo que cada año el Estado designe un fondo para comprar una parte de un barrio para la construcción de un parque, lo que daría la posibilidad de que los sectores de Santo Domingo Este, Boca Chica y otras demarcaciones, que ante el paso de la civilización crecieron sin poseer áreas verdes, puedan tener un lugar donde recrearse.

“Eso va a permitir que dentro de 10 años donde viven más de 50% de la población, los niños jóvenes y adultos, que viven en sectores populares puedan tener cerca de su casa un área verde, un parque al igual que el que vive en la Anacaona con el Mirador Sur”, apuntó.

El candidato destacó que Riqueza Verde busca elevar la calidad de vida de la sociedad, pues “tener un área verde bien cuidada es elevar la calidad de vida”.

El candidato a legislador indicó que, de existir la posibilidad, en el Congreso Nacional podría funcionar una sola cámara, no obstante, considera el mayor desafío de este es la capacidad de representar los intereses de la gente de trabajo.

Aseguró que el Poder Legislativo no está representando los intereses del día a día de la clase trabajadora.

Ante esto, resaltó que para mejorar la calidad del Congreso se deben llevar mejores legisladores que lleven proyectos que respondan al interés colectivo y no al interés individual.

“Lo que tenemos en el Congreso es muchos proyectos de búsqueda individual, no proyectos con visiones colectivas y de bien común”, dijo Liriano.

Para el candidato, el principal desafío es que la población comprenda el rol de un legislador asegurando que “la mayor parte de la población desconoce las funciones del congreso o de un diputado, esto se debe a que tenemos una práctica política que esta de espaldas al pueblo, y como esta de espalda al pueblo no le presta interés”.

Planes con beneficios recibidos

Liriano mantiene una firme oposición a que se les otorgue beneficios a los funcionarios políticos para financiarse a sí mismo o a su equipo.

Sin embargo, prevé poner en función dos oficinas de gestión en representación legislativa, las cuales serán administradas por la junta de vecinos y dirigentes comunitarios “para que ese dinero sirva para poner un equipo a trabajar haciendo gestiones que necesite la comunidad”.

“Eso es lo que vamos a hacer con esos recursos, y ni siquiera quisiéramos ponerle la mano si no que lo maneje la comunidad que hagan un acuerdo sobre como funcionara la oficina. Para que la oficina y el diputado estén permanentemente trabajando en gestión legislativa”, expresó.

Exoneraciones

Al hablar de las exoneraciones de vehículos que reciben los diputados, resaltó que de llegar a ocupar un curul utilizara este beneficio para exportar un autobús que complemente el trabajo de las oficinas. Este vehículo estará a disposición de los comunitarios y estudiantes.

Gastos de campaña

Sin mucha parafernalia, Liriano financia su campaña con pequeños aportes de colaboradores o cenas de recaudación.

Pero, aseguró que su mayor inversión es el tiempo que le dedica a la campaña, caminando y visitando a la gente en sus casas.

“Es en contra de un sistema que se basa en el clientelismo, pero no podemos salirnos porque mientras más se sale la gente que quiera cosas diferentes del debate público, más espacio ganan los que utilizan los espacios de poder para hacer de la política un negocio y no un servicio”, enunció.