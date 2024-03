Guillermo Moreno buscaría en Senado redireccionar 4% de la educación y eliminación del 'Barrilito'

Comprendiendo la educación como uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del país, el candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, contempla entre sus propuestas redireccionar el 4% destinado a la educación, de alzarse con el triunfo el próximo 19 de mayo.

Moreno manifestó que este cambio de dirección debe darse en distintas directrices, considerando entre sus propuestas universalizar la educación temprana entre los niños de dos y cinco años, tras entender que esto tendrá “un gran impacto en la calidad final de la educación”.

“Si nosotros hacemos universal que todos nuestros niños desde la temprana edad ingresen y comiencen a recibir en el momento en que están formándose su cerebro los diferentes estímulos, aprendizajes, entonces resulta que eso va a tener un impacto en esos niños ya convertidos en adolescentes y en jóvenes porque van a quedar marcados positivamente para toda la vida”, sostuvo.

Al ser entrevistado en el espacio “De cara al Elector”, desarrollado por el LISTIN DIARIO, el candidato del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) también consideró el factor de mejorar la calidad docente, así como iniciar un proceso de conversión de los liceos secundarios en politécnicos, para que los bachilleres finalicen sus estudios con un conocimiento técnico u oficio.

“Cada vez que sembramos un liceo politécnico en un en un sector, en un barrio, en una comunidad, transformamos la perspectiva y la esperanza de miles de jóvenes y además le damos oportunidades técnicos vocacional”, aseveró.

En esa misma línea, también considera entre sus planes en materia educativa, el inglés como segundo idioma, para facilitar que los jóvenes sean bilingües al terminar sus estudios.

Otra de las propuestas con las que busca llegar al Senado de la República, es desprivatizar la Seguridad Social, para que se universalice un seguro de salud, proveer de una pensión a los mayores de 65 años y un seguro a los desempleados.

Un proyecto de ley, que provea de titulación a dueños de viviendas en complejos habitacionales del Distrito Nacional, que ya han finalizado el pago de la casa o el apartamento donde habitan y solo cuentan con un recibo, es otra de las propuestas que contempla.

Moreno expuso además, que busca impulsar un proyecto de ley, en que se agilicen los procesos de nacionalización de los hijos de dominicanos en el extranjero y desburocratizar el proceso, para así evitar perder hasta una segunda y tercera generación.

Asimismo, se refirió a la corrupción pública, explicando que de obtener la candidatura, para enfrentar este mal se enfocará en trabajar en reformas de leyes existentes, como la Ley 30-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

“La corrupción es un cáncer que corroe y la democracia y la sociedad, en nuestro país necesita tener cada vez mecanismos más efectivos que permitan que con mayor eficiencia podamos identificar podamos detectar y podamos investigar y sancionar la corrupción”, dijo.

La eliminación del 'Barrilito'

El candidato del oficialismo, apegado a su discurso sobre la ética legislativa, expresó, que de ganar el curul de la capital dominicana en la Cámara Alta no aceptará el denominado barrilito, así como las exoneraciones vehiculares, debido a que “durante su trayectoria ha explicado que no está de acuerdo con ese mecanismo”.

“Siempre he sido partidario y lo voy a reiterar cuando sea senador, no voy a aceptar el barrilito y además de eso, tampoco voy a asumir las exoneraciones, eso es una cuestión que de toda mi trayectoria he explicado porque no estoy de acuerdo con ese mecanismo”, sostuvo.

Asimismo, reconoció legisladores que “han marcado precedente” al no aceptar, la “asistencia social”, destinada a los senadores desde hace 18 años.

El costo de su candidatura es muy elevado

Respecto al tope de gastos y aportes individuales de los candidatos y partidos políticos que establece la Ley número 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, para los próximos comicios de mayo, Guillermo Moreno admitió que el monto correspondiente a su candidatura es muy alto.

En el Distrito Nacional, el tope asciende por candidato a RD$83, 378,400, con unos 794,080 electores hábiles, tras el límite de gasto ser de RD$ 105.00 pesos dominicanos, por votantes inscritos en el Registro Electoral a nivel de la provincia o circunscripción correspondiente.

En ese sentido, aseveró que costos tan altos para participar en procesos democráticos, como es el derecho de ser elegidos, “encarece la política”, debido a que no todos los aspirantes a algún puesto popular, cuentan con los recursos suficientes.

“Siéndote muy sincero yo me encuentro que son montos muy elevados y que eso encarece mucho la política y aunque nosotros hacemos y vamos a hacer labores de búsqueda de recursos con actividades, sin embargo en la medida en que se establecen topes tan altos, que algunos si pueden llegar a esos topes, entonces se encarece mucho la política”, dijo.

Moreno indicó, que los topes son realmente altos y lo que debería promoverse son los debates de ideas.

“Yo pienso que debiéramos tener topes no tan altos y fortalecer el debate de las ideas y de las propuestas, que los candidatos podamos ser mejor conocidos por lo que planteamos y no por lo que planteamos”, sostuvo.

Aunado a esto, señaló que como organización también los partidos deben contar con delegados que funjan como representantes a la hora del conteo de los votos obtenidos, personas a las que deben suministrarles desayuno y comida, lo que aumenta el gasto del partido.

“Muchas veces sucede que en los colegios electorales, donde un partido no tiene delegado, entonces pierde los votos, entonces eso hace que los partidos tengan que tener forzosamente delegados, imagínense lo que significa ahora mismo en 17,000 colegios electorales, tener delegados y todo lo que implica”, manifestó.

Sistema carcelario es retrato de un fracaso

Moreno, deploró que el sistema carcelario dominicano es un retrato de un fracaso que ha tenido el país como sociedad y que ha sido arrastrado durante décadas.

Moreno expresó que el problema de las cárceles dominicanas hay que enfrentarlo a fondo, tras alegar que es una situación “de mucha gravedad”, que debe iniciar estudiándose desde el por qué son enviados los privados de libertad a guardar prisión, si es “simplemente a encerrarlos en cuatro paredes o lo enviamos para que esa persona pueda recomponer su conducta en cuanto sea posible”.

“Debo decir que durante décadas el sistema carcelario nuestro es un retrato de un fracaso que hemos tenido como sociedad, ahí durante décadas, hemos visto como el problema carcelario se repite una y otra vez”, expresó el candidato del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Desde su postura de exprocurador del Distrito Nacional, por un periodo de un año, reiteró que es una situación “dantesca” y un reto que se debe asumir también desde el ámbito legislativo, para así “fortalecer las acciones que emprende el Poder Ejecutivo”.

“Yo como procurador fiscal y como persona vinculada a esa área puedo decirles que es dantesco lo que pasa en el sistema y ha pasado en el sistema carcelario dominicano y son cosas que son retos que tenemos como sociedad y que también desde la esfera legislativa nosotros necesitamos fortalecer también las acciones que emprende el Poder Ejecutivo, porque es un problema grave el que tenemos”, insistió.

Moreno aseveró que una de las principales deficiencias del sistema carcelario es que más del 70% de la población carcelaria dominicana corresponde a internos que guardan medidas preventivas, por lo que esto también devela una deficiencia del Poder Judicial.

Asimismo, concluyó en que además de la reforma policial, se debe impulsar una reforma judicial, para “hacer más eficiente” el sistema de justicia dominicano, “porque la justicia tiene mucha porosidad”.

“Una de las cosas que nosotros queremos además de impulsar la reforma policial, queremos también impulsar una reforma judicial para hacerla más eficiente, porque la justicia tiene mucha porosidad y esa porosidad permite que muchas personas que delinquen puedan salir con la misma facilidad con la que ingresan”, concluyó.