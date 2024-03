Guillermo Moreno: El sistema carcelario es el retrato de un fracaso que hemos tenido como sociedad

Guillermo Moreno, candidato a senador por el Distrito Nacional, deploró que el sistema carcelario dominicano sea el retrato de un fracaso que ha tenido el país como sociedad y que ha sido arrastrado durante décadas.

Moreno expresó que el problema de las cárceles dominicanas hay que enfrentarlo a fondo, tras alegar que es una situación “de mucha gravedad”, que debe iniciar estudiándose desde el porqué son enviados los privados de libertad a guardar prisión, si es “simplemente a encerrarlos en cuatro paredes o lo enviamos para que esa persona pueda recomponer su conducta en cuanto sea posible”.

Video Guillermo Moreno

Entrevista completa en De cara al elector

“Debo decir que durante décadas el sistema carcelario nuestro es un retrato de un fracaso que hemos tenido como sociedad, ahí durante décadas, hemos visto como el problema carcelario se repite una y otra vez”, expresó el candidato y presidente de Alianza País, que en esta contienda es respaldado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Resaltó en ese sentido que las autoridades carcelarias, en algunas ocasiones, solamente tienen el control perimetral de los centros correccionales, sin embargo, de manera interna en las cárceles quienes controlan son las bandas delictivas que operan desde ahí.

“Pero el control interno de las cárceles lo tienen regularmente en muchas de nuestras cárceles, las bandas que operan dentro y fuera de la cárcel, (…) eso implica que el problema tenemos que enfrentarlo a fondo”, expresó.

Al ser entrevistado en el espacio “De cara al Elector” desarrollado por el Listín Diario para escuchar las propuestas de los candidatos, el también presidente del partido Alianza País (AlPaís) manifestó que se deben diseñar los objetivos y pensar las cárceles en función de tales propósitos.

“Hasta ahora parecería que durante todas estas décadas, el único objetivo de la cárcel es encerrarlos en cuatro paredes y entonces dentro de las cárceles eso es casi tierra de nadie”, indicó Moreno.

Desde su postura de ex procurador fiscal del Distrito Nacional, por un periodo de un año, reiteró que es una situación “dantesca” y un reto que se debe asumir también desde el ámbito legislativo, para así “fortalecer las acciones que emprende el Poder Ejecutivo”.

“Yo como procurador fiscal y como persona vinculada a esa área puedo decirles que es dantesco lo que pasa en el sistema y son cosas que son retos que tenemos como sociedad y que también desde la esfera legislativa nosotros necesitamos fortalecer también las acciones que emprende el Poder Ejecutivo, porque es un problema grave el que tenemos”, insistió.

Moreno aseveró que una de las principales deficiencias del sistema carcelario es que más del 70% de la población carcelaria dominicana corresponde a internos que guardan medidas preventivas, por lo que esto también devela una deficiencia del Poder Judicial.

“Más del 70 por ciento es preventivo y algunos de ellos no tienen ni una primera sentencia, porque se es preventivo hasta que la decisión judicial no adquiere la autoridad de las cosas juzgadas, son muy pocos los que llegan a la Suprema Corte de Justicia, pero cuando nosotros comparamos los preventivos con los que no tienen una primera sentencia, que simplemente han sido enviados por el juez de la instrucción, eso para mí refleja no solo el fracaso del sistema carcelario, sino del sistema judicial, porque el sistema carcelario no es responsable de las condiciones en que envían al detenido (…) hay una mora judicial y hay un fracaso en la administración del aparato judicial que lo ha ido haciendo cada vez más ineficiente”, indicó.