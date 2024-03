Abel, Leonel y Miguel Vargas presentan nuevas líneas de mensajes en campañas por redes sociales

Los tres principales candidatos presidenciales de la oposición iniciaron su acercamiento con la población de cara a las elecciones presidenciales, utilizando las redes sociales como plataforma difusora para convencer a los ciudadanos de elegirlos en los comicios de mayo.

A través de audiovisuales, el candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), estrenaron nuevas líneas publicitarias de cara a las elecciones de mayo, exponiendo algunas de las razones por las que entienden que República Dominicana necesita de ellos.

“En estas elecciones solo hay una persona que puede estabilizar la economía, terminar el descontrol de precios, crear empleos de calidad, crear oportunidad para los jóvenes, impulsar la tecnología para futuras generaciones, generar progreso para el país… solo hay una persona que puede hacer todo esto y esa persona eres tú”, narran los participantes del audiovisual del expresidente Leonel Fernández, que es iniciado y finalizado por el candidato.

El video finaliza con la aparición de Fernández haciendo alusión a que los dominicanos tienen la oportunidad de elegirlo en las elecciones presidenciales para que el país tome un nuevo rumbo. “Por eso te pido que empecemos a construir juntos este camino que traerá un mejor futuro para todos los dominicanos”, dice al culminar el video.

Mientras que el Abel Martínez, candidato del partido morado, publicó en sus redes otro video donde se muestra receptivo a la quejas de un ciudadano residente en una zona rural que tiene un comercio frente a una carretera en pésimas condiciones, haciendo indirectamente alusión a su eslogan de campaña “escuchar a la gente”.

Hasta las elecciones de febrero, Martínez y el PLD usaban la frase "Aguanta que falta poco", en todas sus piezas audiovisuales y vallas publicitarias.

Abel Martínez

El político, en otro breve video, puntualiza que actualmente “los campos del país están abandonados y que miles de familias dominicanas tiene que dejar sus fincas y dejar de producir… ese no es el país de oportunidades que tenemos que construir”.

Junto a diferentes escenarios que figuran actividades cotidianas que realizan los dominicanos para buscar el pan de cada día, Martínez expresa en voz en off que “no es hora de lamentarnos, es hora de enfocarnos, es el momento de hacerlo y de asumir. Nos merecemos una República Dominicana donde todos estemos orgullosos”.

Miguel Vargas del PRD también presentó nuevos spots y en una pieza visual describe algunas problemáticas del país, incluyendo los viajes ilegales a los que recurren los dominicanos para salir del país en busca de un mejor bienestar.

“Tristemente nuestra República Dominicana es como una yola a la deriva, no más naufragios, ni en inseguridad, ni en educación, ni en el mar. No más yolas, no más apagones, no más mentiras, no más tristezas; ahora es el momento de rescatar nuestra alegría”, dice.

Miguel Vargas

Finalmente, exhorta que el compromiso con el rescate del país es motivado por los dominicanos. “Por nuestro país soñemos distintos”, dice al finalizar.