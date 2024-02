Observadores internacionales entran en acción y la JCE afirma todo está listo para el domingo

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, recibió ayer 14 misiones conformadas por 70 observadores de la comunidad internacional que supervisarán a nivel nacional las elecciones municipales del próximo domingo.

Jáquez Liranzo, al dejar abierto el proceso de observación electoral internacional, agradeció de inmediato la participación de los representantes y veedores extranjeros en este proceso electoral, ya que representa una contribución a los esfuerzos de la JCE en realizar unas elecciones “seguras, justas, libres e íntegras”.

“Sean ustedes, observadores internacionales, los ojos del mundo en esta jornada democrática. Sean ustedes observadores internacionales los oídos del mundo de ese sonido producido por cada voto introducido en las urnas. Sean ustedes los que le digan al mundo de las bondades y posibilidades de mejoras de este proceso”, fueron las palabras del titular de la JCE durante el recibimiento de los delegados.

Las misiones de OEA y UNIORE

El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, aclaró que las funciones de su labor durante los comicios municipales únicamente es observar, no opinar.

“Solo estamos para observar. Somos observadores, no podemos dar ninguna opinión”, destacó.

Adelantó que a partir de hoy comenzarán una serie de reuniones con los actores políticos participantes en el proceso sufragista.

Loizaga dijo que desarrollarán después del domingo venidero un análisis sobre los comicios electorales con el que realizará las recomendaciones de mejoras para futuros procesos electorales en República Dominicana.

“Lo que nosotros observemos lo estaremos informando en un informe preliminar que lo haremos al terminar la jornada electoral y posteriormente un informe completo”, manifestó.

Loizaga exhortó a la ciudadanía dominicana a participar masivamente en la elección de las autoridades locales, esperando que se produzca respetando los lineamientos legales y las reglas.

“Llamamos a la población a que participen. Necesitamos que todo se desarrolle todo normal, en un marco de respeto, con tolerancia y que sea una jornada cívica. Ahora que pueden mostrar que la democracia está consolidándose en República Dominicana”, argumentó.

Comunicó que desde llegada al país están realizando encuentros con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, donde conversaron sobre la necesidad de garantizar el civismo en la contienda electoral.

Mientras tanto, la jefa de la misión Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Ana Paola Hall, reiteró que dentro de sus responsabilidades no está la de juzgar el proceso y a la JCE.

“Es muy importante aclarar que nosotros no hacemos denuncias, que no venimos a juzgar al proceso y al órgano electoral. Nuestro trabajo no es político, es técnico”, acotó Paola Hall.

Señaló que la UNIORE sólo podrá pronunciarse ante los medios de comunicación sobre las votaciones para elegir a los gobiernos locales luego de que finalicen.

Además, subrayó que las percepciones finales como observadores internacionales de los comicios se enviarán a través de informes.

“No podemos pronunciarnos todavía. Vamos a pronunciarnos de manera oficial a través de informes. En lo que consiste nuestro trabajo es simplemente hacer observaciones y sugerencias para que el proceso electoral dominicano pueda ir perfeccionando”, declaró.

Por último, Hall motivó a la ciudadanía a ejercer durante el domingo el derecho al voto de manera pacífica.

“Las elecciones siempre deben ser pacíficas. Aspiramos a tener procesos objetivos, limpios y resultados creíbles y esperamos que eso es lo que suceda el domingo”, agregó la representante diplomática.

Además de estos delegados, están presentes comisiones de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), de la Unión Europea en la República Dominicana (UE), y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

La agenda de trabajo de estos equipos incluye dar seguimiento a la instalación el sábado, 17 de febrero, de los dispositivos de digitalización, escaneo, impresión y transmisión de datos. Entre otras actividades con el fin de conocer e inspeccionar todo el montaje de la contienda electoral.

Entrega de equipos tecnológicos

El director nacional de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, informó que inició el despliegue en los colegios electorales a nivel nacional de los equipos tecnológicos e instrumentos destinados para las elecciones municipales.

Nuñez explicó que están centrados en entregar de manera prioritaria las valijas electorales.

“Ya se empezó la entrega de presidentes y secretarios de los colegios electorales, entonces ya el proceso está en cada uno de los municipios del país y el Distrito Nacional”, dijo.

Núñez recordó que los dispositivos electrónicos de digitalización, escaneo, impresión y transmisión de datos (EDETS) serán instalados y examinados el sábado 17 de febrero por los colegiados electorales para verificar su funcionamiento.

“Lo primero que vamos a entregar a los presidentes y secretarios son las valijas. Puesto que serán instalados y puestos en prueba el sábado antes de las elecciones”, acotó.

El representante de la JCE aseguró que para la custodia de estos equipos fueron distribuidos en el territorio nacional alrededor de 55,000 agentes de la fuerza de prevención conjunta, Policía Militar Electoral.

“Hay una custodia de la Policía Militar Electoral que estará a cargo de la protección de esos equipos y valijas que estén en los recintos electorales”, indicó.

Divulgaciones de los resultados

Por otro lado, Núñez recordó que el órgano electoral dispuso, a través de una resolución institucional, que las juntas municipales emitirán el primer boletín de los sufragios a partir de las 8:00 de la noche del domingo. O en su defecto, podrá compartir los resultados inmediatamente registré el conteo del 20% de los votos.

“Las juntas electorales podrían emitir el primer boletín a partir de un 20% del procesamiento de los resultados de su municipio o cuando lleguen las 8:00 de la noche”, manifestó.

Precisamente el pasado jueves, reporteros de Listín Diario visitaron las instalaciones del centro de divulgación para la transmisión de los resultados de las votaciones municipales que está ubicado en el hotel Dominican Fiesta.

En el salón organizado para recibir a los medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales y al pleno del órgano electoral estarán disponibles diversos dispositivos electrónicos y más de 40 televisiones.