APD y MAS proclaman al presidente Abinader como su candidato presidencial

Los partidos Alianza Por La Democracia (APD) y Misión Amplia Alianza Sociopolítica (MAS) proclamaron como su candidato presidencial para los comicios del 2024 al presidente de la República, Luis Abinader.

Las organizaciones políticas afirmaron que la proclamación de Abinader “es resultado del apoyo unánime de ambas organizaciones, las cuales reconocen su liderazgo, compromiso con la democracia y su incansable labor en pro del desarrollo y bienestar de la República Dominicana”.

Catalogaron el acto “no una alianza, sino una unión de dos grandes organizaciones comprometidas con la democracia”.

Fidel Santana, presidente del MAS, enfatizó que el voto 15 por la APD es un respaldo a la profundización del cambio promovido por ambas organizaciones desde hace décadas.

Motivó a no mirar atrás para evitar el retorno a los días oscuros de la República Dominicana.

Afirmó que, conscientes de los retos y desafíos que enfrenta la nación, la APD y la MAS confían en que Luis Abinader es el líder idóneo para enfrentarlos y resolverlos de manera efectiva.

Recalcó que la actual gestión de gobierno de Luis Abinader tiene la “marca de una decidida lucha contra la corrupción, la transparencia en la administración pública, el impulso a la economía sostenible y la generación de empleo, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación en el país”.

Mientras el presidente de la APD, Max Puig, manifestó que, “en vez de retroceder, debemos avanzar con el fortalecimiento de los derechos y la profundización de los preceptos democráticos”.

“La profundización del cambio no es simplemente una consigna; profundizar el cambio es una distribución más equitativa de la riqueza; una mayor protección de los recursos naturales; la defensa de los derechos e ingresos de los trabajadores y las capas medias de la población; así como un mayor apoyo a la juventud para construir un futuro más promisorio y justo para todos y todas.”, expresó.

Al pronunciar el discurso de aceptación de la candidatura, Abinader resaltó que la República Dominicana es muy diferente a la que encontró en 2020 en materia de institucionalidad porque se cuenta con un Ministerio Público independiente cuyas actuaciones no están matizadas por instrucciones políticas ni del gobierno, lo mismo que las altas cortes que no tienen influencia del poder político y en el país no hay “ningún tipo de preocupación por las elecciones generales”.

“Hoy se respetan las instituciones en la República Dominicana. Hoy lucchamos cada día por la transparencia y en el gobierno todo el mundo sabe que tienen que actuar de manera correcta y si se descubre lo contrario, también todo el mundo sabe que habrá consecuencia”, apostilló el candidato a la reelección.

Manifestó que su propuesta hace cuatro años fue de un cambio en la policía, lo que fue criticado por sus contrarios y hoy la reforma de esa institución está en marcha y sus agentes no sólo ganan por encima de los 500 dólares del salario prometido, “sino que les dimos una ñapa, ganan 509 dólares, como base y cuentan con el mejor seguro médico posible”.

Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), participaron del acto, su presidente, José Ignacio Paliza y los dirigentes Milagros Ortiz Bosch, Gloria Reyes, Iván Guzmán y el candidato a senador de la organización política por la provincia Santo Domingo, Antonio Tavéras Guzmán.