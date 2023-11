Fernando Ramírez dice declaraciones fueron a título personal: “Asumo la responsabilidad de lo que digo”

El comunicador y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Ramírez, aclaró que las declaraciones que hizo en contra del también miembro de la organización partidaria, Francisco Javier García, fueron a título personal y no tienen nada que ver con el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez.

“Lo que yo digo lo digo yo y no me lo mandan a decir, yo soy quien asumo la responsabilidad de lo que yo digo, porque hasta eso han querido utilizarlo y mezclar a Abel Martínez, que no tiene nada que ver en lo que diga, yo soy un alma libre”, sostuvo Ramírez, durante su participación en el programa radial “El Gobierno de la Tarde”, por la Z 101 FM.

A través de ese mismo espacio, el lunes el comunicador expresó que Javier García “era un traidor”, por haber renunciado de la jefatura de la candidatura presidencial de Martínez en medio del proceso electoral de frente a los comicios de 2024.

Ramírez manifestó que “no le importa”, lo que han manifestado a través de redes sociales varias personas, ya que lo que él dice es a título personal y con responsabilidad.

“Conmigo no, yo soy Fernando Ramírez y voy a seguir opinando como lo he hecho de toda mi vida”, manifestó.

Calificó como “ñoñería”, el que califiquen de irrespeto sus declaraciones y señaló que el “irrespeto lo están haciendo ustedes.

“Oh la ñoñería, irrespeto a que se yo quien, el irrespeto lo están haciendo todos ustedes que lo están haciendo”, manifestó.

Asimismo, expresó que a los que señalan que hay que expulsarlo del partido, esta es una buena oportunidad para hacerlo, sin embargo él no va a renunciar a su militancia del partido morado, de la que ha sido parte desde 1996.

“Los que están diciendo que hay que botarme del PLD, problemas de ustedes, yo he sido más peledeista que todos ustedes, de muchísima gente de esa, que lo que ha es ocupado posiciones y les ha ido muy bien y yo me alegro de eso”, dijo.

Aseguró que así lo expulsen del partido de oposición, “continuará siendo del PLD” y trabajando por la candidatura de Abel Martínez.

“Yo soy amigo de Abel Martínez, pero Abel no tiene nada que ver con lo que yo digo, Abel tiene su campaña, yo soy un colaborador de su campaña y todavía me bota yo voy a seguir siendo colaborador de su campaña, porque para mí no es un tema personal”, aseguró.

El también miembro del Comité Central del partido morado agregó que considera la candidatura como un proyecto de nación, y es algo que está cultivando desde que Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados y le solicitó colaborar para cuando fuera candidato a la presidencia.

Finalizó diciendo que no trabaja en favor de la campaña de Martínez por un puesto político, sino porque “es un tipo sensible, que sabe hacia dónde va y sabe que hacer”.

Abel se desliga

De su lado, el candidato presidencial y también alcalde por la provincia de Santiago, Abel Martínez, se desligó de las declaraciones realizadas por el comunicador, a través de un video colgado en la cuenta oficial del PLD en X (antiguo Twitter).

“Rechazamos y reprobamos las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación acerca del compañero Francisco Javier Garcia”, inició el audiovisual.

Continuó resaltando la trayectoria política de Garcia. “Francisco Javier es un activo importante de nuestra campaña y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, con una militancia peledeista de aportes”.

Asimismo, aclaró que Ramírez no es vocero, ni de su campaña, ni del PLD.