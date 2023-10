Cristián Encarnación retorna al PRD para ser candidato a alcalde por ese partido en Los Alcarrizos

El actual alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristián Encarnación, se juramentó nuevamente este martes en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), luego de su renuncia al partido de gobierno por supuestos maltratos.

Encarnación fue miembro del PRD y abandonó esa organización política para ingresar junto a sus dirigentes al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En su discurso este martes, dijo que trabajará junto a Miguel Vargas y el PRD para sacar a Luis Abinader del gobierno, por lo que estará “ahí” el 16 de agosto de 2024 para despedirlo.

“Aquí estamos hoy en el partido de José Francisco Peña Gómez, donde no están los popis, donde no nos quitan para poner un español, donde no nos 'aquerocean'”, dijo Encarnación.

En la actividad, Miguel Vargas Maldonado, también le dio la bienvenida a ese partido a los dirigentes William Solí y Nilson Abreu, quienes optarán por las candidaturas a diputado en las reservas de esa organización política.

También volvió a ese partido Griselda Mota, quien será la presidenta municipal del PRD en Los Alcarrizos.

El pasado 4 de octubre Cristián Encarnación dejó el PRM tras denunciar que ha sufrido “maltratos” y “atropellos”.