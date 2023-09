Abinader dice que si Juan Bosch estuviera vivo estaría del “lado de la transparencia y no de la oscuridad”

El presidente de la República y precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que, si Juan Bosch estuviera vivo, estaría del lado de la honestidad, la transparencia y la seriedad, nunca del lado de la oscuridad, del pasado y la corrupción.

"Pero yo me adelanto y con esto termino al decir que no solo José Francisco Peña Gómez, que si Juan Bosch estuviera vivo, con quién tuvimos una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad", indicó el precandidato presidencial al encabezar un acto en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana.

Destacó además que si estuviera vivo José Francisco Peña Gómez estuviera “contento, feliz de ver las acciones que está ejecutando en su gestión de gobierno”.

"Porque todas sus ideas de justicia social la hemos aplicado duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más viviendas a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez", sostuvo.

Asimismo, dijo que su gestión es el camino al progreso, de hacer mucho con poco, de la transparencia, la honestidad y de la eficiencia.

Expresó también, que de aquel lado está la oscuridad, donde no sabíamos que pasaba, y la población se enteraba después de muchos años porque se mantenía todo en un secretismo que afectaba gravemente la salud de la nación.

"Allá está la oscuridad, y aquí está la transparencia, el progreso de la República Dominicana", dijo Abinader.